كاميرا درون توقف مران منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا.. ماذا حدث؟

شهد المران الختامي لمنتخب مصر اليوم واقعة غير متوقعة قبل مواجهة منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الإفريقية، بعد رصد وجود كاميرا «درون» تحلق فوق محيط ملعب التدريب، ما أثار حالة من القلق داخل المعسكر.

فور اكتشاف الطائرة، تدخل الجهاز الإداري والفني للمنتخب على الفور وقرر إيقاف المران مؤقتًا، حفاظًا على سرية التدريبات والخطط الفنية، قبل إبعاد الكاميرا والتأكد من عدم اختراق الخصوصية الفنية للفريق.

وشدد مسؤولو المنتخب على أهمية تأمين محيط التدريبات خلال المرحلة الحالية، مع اقتراب موعد اللقاء، لتفادي أي تسريب للقطات قد تكشف الجوانب التكتيكية التي يعمل عليها الجهاز الفني.

وتأتي هذه الواقعة في توقيت حساس للمنتخب، الذي يركز على الجوانب الفنية والبدنية للاعبين، ويعمل على تهيئتهم نفسيًا قبل مواجهة نيجيريا، لضمان أعلى مستوى من الأداء في مباراة تحديد المركز الثالث.

https://youtube.com/shorts/xQ0W96uvxt8?si=w-VbEJeBw4pn57xY