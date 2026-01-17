قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا
بعد 75 عامًا .. محمد سعيد محفوظ يكشف سر جواب الشيخ محمد رفعت
البنتاجون: إرسال قوات ومعدات عسكرية للشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران
كاميرا درون توقف مران منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا.. ماذا حدث؟
صفوت عكاشة يوضح: لماذا لا توجد تسجيلات كثيرة للشيخ محمد رفعت؟
البيت الأبيض يكشف عن أسماء مجلس سلام غزة برئاسة ترامب
ترامب يشكر الرئيس السيسي: شكرا على قيادتكم الحكيمة .. ويعرض الوساطة في أزمة سد إثيوبيا
رمز واحد يكشف هاتفك بالكامل.. كيف يستغل المحتالون USSD لسرقة أموالك؟
رسالة شكر من ترامب للرئيس السيسي لقيادته الناجحة للوساطة بين إسرائيل وحماس
وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر
بركلتي جزاء.. جيرونا يهزم إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
عمرو أديب عن خطاب ترامب للرئيس السيسي: من أهم رسائل الزعيمين
رياضة

كاميرا درون توقف مران منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا.. ماذا حدث؟

كاميرا درون
كاميرا درون
حمزة شعيب

شهد المران الختامي لمنتخب مصر اليوم واقعة غير متوقعة قبل مواجهة منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الإفريقية، بعد رصد وجود كاميرا «درون» تحلق فوق محيط ملعب التدريب، ما أثار حالة من القلق داخل المعسكر.

فور اكتشاف الطائرة، تدخل الجهاز الإداري والفني للمنتخب على الفور وقرر إيقاف المران مؤقتًا، حفاظًا على سرية التدريبات والخطط الفنية، قبل إبعاد الكاميرا والتأكد من عدم اختراق الخصوصية الفنية للفريق.

وشدد مسؤولو المنتخب على أهمية تأمين محيط التدريبات خلال المرحلة الحالية، مع اقتراب موعد اللقاء، لتفادي أي تسريب للقطات قد تكشف الجوانب التكتيكية التي يعمل عليها الجهاز الفني.

وتأتي هذه الواقعة في توقيت حساس للمنتخب، الذي يركز على الجوانب الفنية والبدنية للاعبين، ويعمل على تهيئتهم نفسيًا قبل مواجهة نيجيريا، لضمان أعلى مستوى من الأداء في مباراة تحديد المركز الثالث.

https://youtube.com/shorts/xQ0W96uvxt8?si=w-VbEJeBw4pn57xY

نيجيريا منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية

