باريس سان جيرمان يكتسح ليل بثلاثية ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا

اكتسح فريق باريس سان جيرمان نظيره ليل، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 18 ببطولة الدوري الفرنسي.

تقدم عثمان ديمبلي بالهدف الأول في الدقيقة 13.

ثم أضاف هدف عالمي في الدقيقة 62 بعد مراوغة لاعبين ووضع الكرة من فوق الحارس محرزا الهدف الثاني.

وسجل برادلي باركولا الهدف الثالث في الدقيقة 90+3.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: شوفالييه.

خط الدفاع: إيمري، باتشو، مينديز وماركينيوس.

خط الوسط: فيتينيا، مايولو وفابيان رويز.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، ديمبيلي ودوي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 42 نقطة، مع انتظار مباراة لانس إذ يمتلك 40 نقطة في رصيده في وصافة الترتيب، فيما يأتي فريق ليل في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.