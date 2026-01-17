لوريان يسحق موناكو بثلاثية ويواصل عروضه القوية في الدوري الفرنسي

واصل فريق لوريان عروضه القوية في الدوري الفرنسي، بعد أن حقق فوزًا هامًا على مضيفه موناكو بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الليجا.

بدأت المباراة متكافئة، قبل أن يفتتح السنغالي بامبا ديينغ التسجيل للوريان في الدقيقة 68، ليضغط بعدها موناكو ويستطيع التعادل عن طريق الإسباني أنسو فاتي في الدقيقة 76. إلا أن لوريان عاد سريعًا للهجوم، وسجل هدفين متتاليين خلال ثلاث دقائق، الأول عن طريق جان-فيكتور ماكينغو في الدقيقة 85، والثاني عن طريق التوغولي كريم ديرماني بتسديدة مقوسة رائعة في الدقيقة 87، ليقود فريقه للفوز بثلاثية.

وارتفع رصيد لوريان إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، مواصلًا عروضه الإيجابية، بينما تجمّد رصيد موناكو عند 22 نقطة أيضًا في المركز التاسع، مع استمرار معاناته بعد أن تلقى خسارته الرابعة على التوالي والسابعة في آخر ثماني مباريات.