5 مارس كلمة الحسم في بطل الدوري.. شوبير يكشف تفاصيل قرار المحكمة الرياضية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال حديثه في برنامج «الناظر» على قناة النهار، عن تطورات حاسمة تتعلق بأزمة بطل الدوري المصري للموسم الماضي، مؤكدًا أن المحكمة الرياضية الدولية ستُصدر قرارها النهائي في الشكوى المقدمة من بيراميدز يوم 5 مارس المقبل.

وأوضح شوبير أن القضية تم إدراجها رسميًا على جدول المحكمة الرياضية، دون عقد أي جلسات استماع، مشيرًا إلى أن الحكم سيصدر مباشرة في الموعد المحدد، وهو ما يعكس أن الملف وصل إلى مراحله الأخيرة داخل أروقة المحكمة.

النادي الأهلي

وأشار شوبير إلى أن النادي الأهلي أبدى اطمئنانًا كاملًا تجاه موقفه القانوني، مؤكدًا أن مسؤولي القلعة الحمراء يرون أن موقفهم سليم بنسبة 100 في المئة، ولا توجد لديهم مخاوف من القرار المرتقب.

رابطة الأندية

وفي السياق نفسه، أكد شوبير أن رابطة الأندية المصرية شددت على سلامة قرارها المتعلق بالدوري، موضحة أنه لا توجد جلسات استماع في القضية، ولا تصنيف لها كأمر مستعجل، ما يعزز من قناعة الرابطة بصحة الإجراءات التي تم اتخاذها.

نادي بيراميدز

وعلى الجانب الآخر، أشار إلى حالة التفاؤل داخل نادي بيراميدز، حيث يرى مسؤولو النادي أن أوراقهم قوية وموقفهم القانوني سليم، مع ثقة كبيرة في عدالة القرار المنتظر من المحكمة الرياضية.

5 مارس موعد الحسم

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن يوم 5 مارس سيكون موعدًا فاصلاً، حيث سيتم خلاله الإعلان عن القرار النهائي الخاص ببطولة الدوري المصري للموسم الماضي، ليضع حدًا للجدل الذي استمر لفترة طويلة حول هوية البطل وحسم الملف بشكل نهائي.