المصري يضم مصطفى العش قادما من النادي الأهلي.. صور

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات الحصول على خدمات مصطفى العش لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الكروي 2027/2026.

وقام مصطفى العش بالتوقيع على تعاقده الجديد مع المصري وتوقيع الكشف الطبي بعد إنهاء كافة الإجراءات مع نادي الأهلي وسداد المقابل النقدي للصفقة التي تعد الثالثة لأبناء بورسعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسبق لهم التعاقد مع المغربي أسامة الزمراوي لاعب خط وسط فريق الوداد البيضاوي والدولي الفلسطيني عميد صوافطة لاعب خط وسط فريق السلط الأردني.