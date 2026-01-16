وكيل الشباب والرياضة ببني سويف يتفقد تدريبات دروب الفنون



​في إطار السعي المستمر لتمكين المواهب الشابة وصقل الهوية الإبداعية، قام هشام الجبالي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، بجولة تفقدية لمتابعة تدريبات برنامج "دروب الفنون" بمركز الفنون التابع لإدارة تنمية الشباب بالمديرية. تأتي هذه الزيارة لمتابعة سير العمل في الفعاليات التي تنظمها إدارة تنمية الشباب بحضور أحمد يحيى، مدير إدارة تنمية الشباب، و محمود بيومي، أخصائي الإدارة



تُقام فاعليات برنامج دروب الفنون تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وإشراف هشام الجبالي، مدير عام المديرية، ومتابعة ميدانية من ناصر رمضان، وكيل الشباب؛ وتهدف "دروب الفنون" إلى خلق منصة تفاعلية تتيح للشباب استكشاف طاقاتهم الكامنة في مختلف المجالات الفنية، بما يساهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على الابتكار والمشاركة الفعالة في المجتمع.



​وخلال الجولة، أثنى "الجبالي" على المستوى الفني المتميز للمشاركين، مؤكداً أن مديرية الشباب والرياضة لا تألو جهداً في تقديم الدعم اللوجستي والفني لمركز الفنون، باعتباره حاضنة للمبدعين في بني سويف. كما أشار إلى أن هذه التدريبات ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل هي استراتيجية وطنية تهدف إلى استثمار طاقات الشباب وتحويلها إلى قوة ناعمة تخدم الوطن