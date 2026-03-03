الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات يطلقان خطة لتعزيز ريادة الأعمال وتمكين الشباب

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسئولي الوزارة والجهاز، وذلك لبحث سبل تعزيز دعم ريادة الأعمال وتطوير بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.



جاء اللقاء لمناقشة آليات تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية والخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز لدعم وتنمية مشروعات ريادة الأعمال، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة بما يسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي، وتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتاحة.



وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن الوزارة، عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعمل على تعزيز التواصل مع مختلف المشروعات الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية، وربطها بالجهات التي تقدم برامج تمويلية وخدمات غير مالية، بما يسهم في توسيع نطاق استفادة الشركات وتعزيز فرص نموها واستدامتها، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات والاتحاد المصري لتمويل المشروعات يمثلان ذراعين رئيسيين في دعم ريادة الأعمال، التي تعد محركًا أساسيًا للاقتصاد المصري من خلال زيادة معدلات التشغيل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الإنتاجية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح باسل رحمي حرص الجهاز على تفعيل مختلف أطر التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم بيئة ريادة الأعمال، وتهيئة المناخ الملائم لإقامة وتطوير المزيد من المشروعات الرائدة والمبتكرة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع، مشيرًا إلى أن التعاون سيشمل تمكين المشروعات القائمة من الاستفادة من ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، في فبراير الماضي، بما يعزز بيئة الأعمال الداعمة للشركات الناشئة.



وأضاف رحمي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على التوسع في تشجيع المشروعات الصناعية والإنتاجية المتوسطة والصغيرة، وتمكين الشباب من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي، من خلال تفعيل المزايا والحوافز والتيسيرات المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، بما يتسق مع توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج، وترشيد الواردات.



واستعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة فعاليات المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري (FRANEX 2026)، الذي تنظمه شركة فرنشايز إنترناشيونال – Franchise International Egypt بالتعاون مع الجهاز خلال أبريل المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة واسعة من العلامات المصرية والسعودية والخليجية والعالمية.



وتناول الاجتماع تطورات العمل على المنصة الرقمية الجديدة للجهاز، والتي ستضم مختلف الجهات الداعمة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء مقدمي خدمات التمويل أو الخدمات غير المالية، بما في ذلك التدريب والتسويق والدعم الفني، وذلك في إطار بناء منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما يعزز استدامة وفاعلية المشروعات ويسهم في توسيع قاعدة المشاركين في منظومة ريادة الأعمال الوطنية.