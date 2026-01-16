قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بإجمالي 68ألف طالب وطالبة.. محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف ووكيل وزارة التعليم
محافظ بني سويف ووكيل وزارة التعليم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى التعليم استعدادات المديرية الخاصة بعقد امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 والتي من المقرر عقدها اعتبارا من غد السبت 17 يناير الجاري ،بمادة اللغة العربية "بجانب التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط"وتختتم الخميس 22 من نفس الشهر"بمادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات"، حيث سيؤدى الامتحان ما يقرب من  68 ألف طالباً وطالبة موزعين على 328 لجنة فرعية بمختلف مدارس المحافظة.

وأكد محافظ بني سويف  استمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية، لتوفير سبل الراحة والهدوء داخل اللجان، ومنع أي تجاوزات، مع التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة تحسبًا لأي طارئ، والالتزام التام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

من جانبها، أكدت الأستاذة أمل الهواري، وكيل الوزارة ، أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، موضحة أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال الأيام الماضية بحضور قيادات الديوان، ومديري الإدارات التعليمية، وموجهي عموم المواد، ورؤساء ومراقبي لجان الشهادة الإعدادية، لمناقشة الضوابط الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب.

وشددت وكيل التعليم على أن الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية أمر واجب لا يقبل التهاون أو الاجتهاد، مؤكدة أن أي مخالفة داخل اللجان سيتم التعامل معها فورًا وبحسم وفق القواعد القانونية المنظمة، مشيرة إلى لن يُسمح بأي تقصير أو تهاون في أداء المهام، وأن كل فرد داخل المنظومة الامتحانية مطالب بأداء دوره على أكمل وجه في إطار من التعاون والانضباط الكامل، مع تحميل رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل مسؤولية مباشرة عن تحقيق الانضباط داخل اللجان.

وأكدت أن مكافحة الغش بكافة صوره تمثل أولوية قصوى، مع الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، والتطبيق الحازم للقانون على كل من يخالف التعليمات أو يخل بسير العملية الامتحانية، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق الطلاب. كما وجهت بضرورة تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل بدء الامتحان بوقتٍ كافٍ، والتوقيع المسبق على كشوف الملاحظة، مع التشديد على غلق أبواب المدارس، وعدم السماح بدخول أي أفراد غير مشاركين في أعمال الامتحانات تحت أي ظرف.

وأوضحت وكيل الوزارة أن قطاع (أ)ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، ويضم 163 لجنة امتحان في 3 إدارات (73 لجنة بإدارة بني سويف ، 39 لجنة بالفشن، 51 لجنة بالواسطى)، بإجمالي  34 ألف و858 طالب وطالبة ، بينما يضم قطاع (ب)، ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية 165 لجنة في إدارات بواقع (35 لجنة في ناصر، 32 لجنة في سمسطا، و41 لجنة بإهناسيا، و57 لجنة في ببا)، بإجمالي 33 ألف و61 طالب وطالبة ليصل إجمالي عدد الطلاب المتقدمين  إلى 67 ألف و919 طالب وطالبة  لأداء الامتحانات على مستوى المحافظة.

وأضافت أنه تم التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة من حيث الإضاءة والتهوية داخل اللجان، فضلًا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة منذ الصباح الباكر، والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، وتقديم الدعم الفني اللازم، واتخاذ القرارات المناسبة دون تأخير، بما يضمن انتظام سير الامتحانات في هدوء وانضباط.

