بعد تصدّره تريند «إكس».. دنيا المصري تكشف أسرار نجاح «لعبة وقلبت بجد»
طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال
الزراعة: صادراتنا الزراعية تصل إلى 170 دولة ونحقق طفرة في أوروبا
هل تلقى إيران مصير فنزويلا؟| سمير فرج يكشف لـ صدى البلد كواليس السيناريو الأمريكي ويجيب عن أخطر التساؤلات
الأرصاد العالمية: 2025 كان ثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق
وسائل إعلام عبرية: فتح الملاجئ العامة أمام السكان بشكل فوري
الإخلاء الفوري في هذه الحالات.. وفقا لقانون الإيجار القديم
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
لتسريع وتيرة العمل.. محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا لتقنين أراضي أملاك الدولة|صور

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

 ترّأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار مصطفى عطية مفوض الدولة، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وعمرو محمود مدير أملاك الدولة، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة ورؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

ناقش المحافظ مؤشرات الأداء، والموقف النهائي للملفات المتبقية، ونسب التنفيذ، حيث تم بحث 21 ملفًا، واستعراض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب، إلى جانب عرض الموقف التعاقدي للطلبات، فيما يجري حاليًا البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك.

كما تابع المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي لحملات المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي بدأت السبت الماضي، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي حالات الإزالة المنفذة على مدار الأيام الماضية، فيما يتواصل العمل بالمرحلة في باقي المراكز وفق الجدول الزمني المُعد لتحقيق المستهدف من الموجة، التي يتم تنفيذها على مدار ثلاث مراحل متتالية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة، وتضافر الجهود لتذليل أي معوقات ميدانية لضمان الحفاظ على حقوق الدولة، مع التأكيد على المتابعة اليومية لمعدلات ونسب التنفيذ، والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، والانتهاء من كافة المعاينات الخاصة بملفات التقنين المتبقية، واتخاذ الإجراء اللازم وفقًا للقانون تجاه أي تقصير أو تقاعس قد يؤثر على سير العمل ومعدلات الأداء.


 

