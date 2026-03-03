مستقبل وطن: الانتخابات المحلية ضرورة لتعزيز دور المجالس الشعبية| فيديو

أكد عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد حزب مستقبل وطن، أهمية إعادة النظر في ملف المجالس الشعبية المحلية، مشيرًا إلى أن آخر انتخابات محلية جرت عام 2008 وتم حلها في 2011، ومنذ ذلك الحين لم يتم انتخاب مجالس شعبية محلية جديدة.

وأوضح عفيفي، في حوار له مع “صدى البلد”، أن الحديث عن المجالس المحلية لا يقتصر على مجرد تنظيم الانتخابات، بل يتعلق بقانون الإدارة المحلية، الذي يضم أكثر من 300 مادة تنظم العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنفيذي في المجالس المحلية، بما في ذلك تحديد اختصاصات المسؤولين التنفيذيين، وتشكيل الوحدات الجغرافية، وطبيعة العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجالس الشعبية المحلية.

وأشار إلى أن هناك زخمًا سياسيًا ومجتمعيًا كبيرًا حول انتخابات المجالس المحلية، كونها تمس جميع المواطنين والسياسيين والمهتمين بالعمل العام، لكنها تأتي ضمن إطار أكبر يشمل قانون الإدارة المحلية وأهمية تطبيقه لتعزيز اللامركزية والحكم المحلي.

وأضاف أن الملف شهد مؤخرًا مناقشات موسعة في مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى حوار وطني واسع، تم خلاله التأكيد على ضرورة وجود المجالس الشعبية المحلية وفقًا لما نص عليه الدستور، لضمان تحقيق استحقاقات المواطنين وتعزيز دور المجالس في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.