مستقبل وطن: مفهوم المعارضة والموالاة اختلف وبوصلتنا الدولة والمواطن.. فيديو

أكد عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد حزب مستقبل وطن، أن مفهوم المعارضة والموالاة اختلف بين القوى السياسية، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي للحزب هو مصلحة الدولة والمواطن المصري.

وقال عفيفي، في حواره مع صدى البلد، إن حزب مستقبل وطن اتخذ موقفه في البرلمان بناءً على هذا المبدأ، حيث رفض بعض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، واعتمد فقط على ما يتوافق مع مصلحة المواطن، وهو نهج موجود أيضًا لدى باقي الكيانات السياسية.

وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى النصوص الدستورية المنظمة لتشكيل الحكومة، والتي تمنح رئيس الجمهورية حق تسمية رئيس الوزراء وباقي الوزراء، مضيفًا: «نحن في الأيام الأولى للحكومة الجديدة، وكلنا ثقة، ولا توجد لدينا حساسية من الموالاة أو المعارضة لأن الحكومة ليس لها الحزبي، وبالتالي فإن مفهوم المعارضة والموالاة ينطبق على جميع الأحزاب وفق المصلحة العامة».

وأكد أن حزب مستقبل وطن يُصنَّف عادةً كحزب مؤيد، لكنه يعارض أي خطوة تتعارض مع مصالح الدولة والمواطن، مع التأكيد على ضرورة مراعاة المصلحة العليا في كل القرارات السياسية والتشريعية.