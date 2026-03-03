قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد دويدار: أنا صاحب مقولة إسكواد الزمالك أقوى من الأهلي.. وبتكلم كورة
تراجع الذهب 137 دولارًا عالميًا و55 جنيهًا في مصر وسط تصاعد التوترات
مصطفى مدبولي: مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب وتدعو لوقفها والعودة للتفاوض
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
مدبولي: الحرب الإيرانية لها تداعيات على العالم بأسره ومصر ليست بمعزل عنها
برلمان

مستقبل وطن: مفهوم المعارضة والموالاة اختلف وبوصلتنا الدولة والمواطن.. فيديو

النائب عصام عفيفي
النائب عصام عفيفي
عبد الرحمن سرحان

أكد عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد حزب مستقبل وطن، أن مفهوم المعارضة والموالاة اختلف بين القوى السياسية، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي للحزب هو مصلحة الدولة والمواطن المصري.

وقال عفيفي، في حواره مع صدى البلد، إن حزب مستقبل وطن اتخذ موقفه في البرلمان بناءً على هذا المبدأ، حيث رفض بعض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، واعتمد فقط على ما يتوافق مع مصلحة المواطن، وهو نهج موجود أيضًا لدى باقي الكيانات السياسية.

وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى النصوص الدستورية المنظمة لتشكيل الحكومة، والتي تمنح رئيس الجمهورية حق تسمية رئيس الوزراء وباقي الوزراء، مضيفًا: «نحن في الأيام الأولى للحكومة الجديدة، وكلنا ثقة، ولا توجد لدينا حساسية من الموالاة أو المعارضة لأن الحكومة ليس لها الحزبي، وبالتالي فإن مفهوم المعارضة والموالاة ينطبق على جميع الأحزاب وفق المصلحة العامة».

وأكد أن حزب مستقبل وطن يُصنَّف عادةً كحزب مؤيد، لكنه يعارض أي خطوة تتعارض مع مصالح الدولة والمواطن، مع التأكيد على ضرورة مراعاة المصلحة العليا في كل القرارات السياسية والتشريعية.

