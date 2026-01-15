قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند
جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم
مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية
الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل
سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران
أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا
بعد هدفه أمام مصر.. ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله دوليا مع السنغال
انتهاء الوقت الأصلي بين المغرب ونيجيريا بالتعادل السلبي والاتجاه للأشواط الإضافية
بسبب وجود تصدعات| إخلاء 46 شقة داخل عقارين سكنيين بدمنهور في البحيرة
إنتر ميلان يسحق بولونيا 3-1 وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي
بدء صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر يناير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف.. المحافظ يستمع لشكاوى المواطنين ودعم حضانات مستشفى الواسطى المركزي بـ4 أجهزة فينت

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يستمع لشكاوى المواطنين في الري والزراعة والصحة والتضامن
واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد اللقاء المفتوح،ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية،التي يتم عقدها ،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فى كافة المرافق الحيوية والقطاعات الخدمية ،وذلك فى وجود المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.

تضمن اللقاء طرح عدد من المطالب والشكاوى المتنوعة،حيث استمع المحافظ للشكوى التي تقدم بها  زوج إحدى السيدات بمركز سمسطا،يلتمس فيها تدخل المحافظ لتسهيل إجراءات صرف العلاج المقرر لزوجته التي خضعت لعملية جراحية لاستئصال ورم بالمخ ، والتي أجريت بالمستشفى الجامعي على نفقة التأمين الصحي،حيث كلف المحافظ مدير مكتبه بالمتابعة مع مسؤولي التأمين الصحي باتخاذ ما يلزم من إجراءات والاتفاق على آلية واضحة لتأمين استدامة وصرف العلاج المقرر للحالة ، فيما أفاد مسؤولو فرع التأمين بأنه قد تم صرف جرعات.

محافظ بني سويف: دعم حضانات مستشفى الواسطى المركزي بـ4 أجهزة فينت طبية لتحسين الخدمة
 

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أهمية دعم منظومة الصحة بالمحافظة،والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي ، من خلال الالتزام بالمعايير الصحية ورفع كفاءة الأداء داخل كافة المنشآت الطبية من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ووحدات الرعاية الأساسية،مشيرا إلى أن تحسين الخدمة الصحية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين

لتسريع وتيرة العمل.. محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا لتقنين أراضي أملاك الدولة|صور


ترّأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار مصطفى عطية مفوض الدولة، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وعمرو محمود مدير أملاك الدولة، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة ورؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

ناقش المحافظ مؤشرات الأداء، والموقف النهائي للملفات المتبقية، ونسب التنفيذ، حيث تم بحث 21 ملفًا، واستعراض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب، إلى جانب عرض الموقف التعاقدي للطلبات، فيما يجري حاليًا البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف أسيوط لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة أسيوط لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته

الواقعة

حادث تصادم .. الداخلية تكشف حقيقة الادعاء بتعدّى رجل شرطة على مواطن بالقاهرة

اسعاف

مصرع شابين فى حادث انقلاب دراجة نارية بنجع حمادي

بالصور

هوندا تغير شعارها لأول مرة منذ 25 عاما استعدادا لعصر السيارات الكهربائية| صور

شركة هوندا اليابانية
شركة هوندا اليابانية
شركة هوندا اليابانية

تدشين أصغر تويوتا سوبرا في العالم بلمسة طلابية جريئة في طوكيو| صور

أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا
أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا
أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا

طريقة عمل الوافل والمقادير الصحيحة

طريقة عمل الوافل
طريقة عمل الوافل
طريقة عمل الوافل

‏رينو فيلانت 2027 أكبر وأفخم سيارة في تاريخ العلامة

رينو فيلانت
رينو فيلانت
رينو فيلانت

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد