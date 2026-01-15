أخبار بني سويف.. المحافظ يستمع لشكاوى المواطنين ودعم حضانات مستشفى الواسطى المركزي بـ4 أجهزة فينت

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يستمع لشكاوى المواطنين في الري والزراعة والصحة والتضامن

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد اللقاء المفتوح،ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية،التي يتم عقدها ،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فى كافة المرافق الحيوية والقطاعات الخدمية ،وذلك فى وجود المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.

تضمن اللقاء طرح عدد من المطالب والشكاوى المتنوعة،حيث استمع المحافظ للشكوى التي تقدم بها زوج إحدى السيدات بمركز سمسطا،يلتمس فيها تدخل المحافظ لتسهيل إجراءات صرف العلاج المقرر لزوجته التي خضعت لعملية جراحية لاستئصال ورم بالمخ ، والتي أجريت بالمستشفى الجامعي على نفقة التأمين الصحي،حيث كلف المحافظ مدير مكتبه بالمتابعة مع مسؤولي التأمين الصحي باتخاذ ما يلزم من إجراءات والاتفاق على آلية واضحة لتأمين استدامة وصرف العلاج المقرر للحالة ، فيما أفاد مسؤولو فرع التأمين بأنه قد تم صرف جرعات.

محافظ بني سويف: دعم حضانات مستشفى الواسطى المركزي بـ4 أجهزة فينت طبية لتحسين الخدمة



أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أهمية دعم منظومة الصحة بالمحافظة،والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي ، من خلال الالتزام بالمعايير الصحية ورفع كفاءة الأداء داخل كافة المنشآت الطبية من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ووحدات الرعاية الأساسية،مشيرا إلى أن تحسين الخدمة الصحية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين

لتسريع وتيرة العمل.. محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا لتقنين أراضي أملاك الدولة|صور



ترّأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار مصطفى عطية مفوض الدولة، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وعمرو محمود مدير أملاك الدولة، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة ورؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

ناقش المحافظ مؤشرات الأداء، والموقف النهائي للملفات المتبقية، ونسب التنفيذ، حيث تم بحث 21 ملفًا، واستعراض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب، إلى جانب عرض الموقف التعاقدي للطلبات، فيما يجري حاليًا البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك.