ارتفاع محلي وعالمي.. سعر الذهب مستهل التعاملات المسائية يوم الأربعاء
وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات
غدا أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
شيخ الأزهر: لست بفضل الله ممن يشغلون أنفسهم بالجوائز ويكفيني حمل أمانة العلم
‏يارب نصرك ..إبراهيم فايق يدعو للمنتخب قبل مباراة السنغال
وزير الإنتاج الحربي لـ رئيس المتحدة: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء الوعي
رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على فرض المزيد من العقوبات على إيران
أجواء شديدة البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات
شيخ الأزهر: موقف الرئيس السيسي في حماية القضية الفلسطينية حاسم
اعرف القيمة التسويقية لمنتخبي مصر والسنغال قبل مواجهة الليلة
رئيس إسكان النواب: نسعى لصياغة تشريعات تحقق طموح المواطن في السكن
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
شهامة ابن بني سويف| شهود عيان: مشهد مأساوي وصعب على النفس.. اعرف الحكاية

ياسمين القصاص

لقى موظف محكمة يدعى شريف فتحي ويعمل بمحكمة استئناف بني سويف، مصرعه على مزلقان محيي الدين أثناء محاولة إنقاذ طفلة قبل أن يطيح به القطار.

قال على شعبان شاهد عيان: "كنت أمر بالصدفة في ذلك المكان وشاهدت الحادثة بأم عيني. كان موظف القطار يحاول أن ينبه الآخرين بصوت مرتفع، وهو يصرخ: "ارجعوا للخلف!"… حتى تدخل الضحية الله يرحمه، لينقذ الطفلة حيث كان يحاول حماية الناس من الخطر".

وأضاف شعبان لـ "صدى البلد": "المنظر كان مأساويا وصعبا جدا على النفس، القطار مر على القضبان، وكان المشهد صادما إلى درجة أن كل شيء بدا وكأنه تقطع، وكان أثره مأساويا جدا".

وترك شريف فتحي خلفه مثالا نادرا للشجاعة والتضحية، حيث اختار مواجهة الخطر لحماية الآخرين، ورغم علمه بأن حياته على المحك، وقصته ليست مجرد حادث مأساوي، بل درس في الإنسانية والوفاء للأخلاق، الذي لن ينسى في بني سويف.

شهادات الشهود عن شعبان تعكس حجم الصدمة والحزن، لكنها أيضا تسلط الضوء على شجاعة شريف التي لم تخب في لحظة حاسمة، وتصرفه البطولي أظهر معدن الإنسان النبيل، وهو ما جعل الجميع يتذكره بكل احترام وفخر.

رحيل شريف يترك فراغا كبيرا في قلوب زملائه ومجتمعه، لكن ذكراه ستظل حية من خلال أفعاله، التي تجسد معنى التضحية الحقيقي، ويظل شريف فتحي مثالا حيا على أن الشهامة ليست كلمات على ورق، بل أفعال تخلد في ذاكرة الناس.

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

ستانلي أوجو

نادي الترجي الجرجيسي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم ستانلي أوجو

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة عن النبي.. رددها واغتنم ثوابها

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: حياتي كلها لطف ورزق من الله ومحبة من الناس

وزارة الأوقاف

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. الأوقاف تطلق حملة توعية لمكافحة الغش ونشر القيم الأخلاقية

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

بطن الولادة القيصرية.. كيف تتخلصين منها بطريقة صحية وفعّالة؟

حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

