قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال
الزراعة: صادراتنا الزراعية تصل إلى 170 دولة ونحقق طفرة في أوروبا
هل تلقى إيران مصير فنزويلا؟| سمير فرج يكشف لـ صدى البلد كواليس السيناريو الأمريكي ويجيب عن أخطر التساؤلات
الأرصاد العالمية: 2025 كان ثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق
وسائل إعلام عبرية: فتح الملاجئ العامة أمام السكان بشكل فوري
الإخلاء الفوري في هذه الحالات.. وفقا لقانون الإيجار القديم
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
كأس الأمم الإفريقية .. شوط أول سلبي بين المغرب ونيجيريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: دعم حضانات مستشفى الواسطى المركزي بـ4 أجهزة فينت طبية لتحسين الخدمة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أهمية دعم منظومة الصحة بالمحافظة،والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي ، من خلال الالتزام بالمعايير الصحية ورفع كفاءة الأداء داخل كافة المنشآت الطبية من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ووحدات الرعاية الأساسية،مشيرا إلى أن تحسين الخدمة الصحية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة، لعرض تقرير ،تضمن الإشارة إلى قيام وزارة الصحة بتسليم عدد 4 أجهزة فينت حديثة لقسم حضّانات الأطفال بمستشفى الواسطى المركزي، وذلك في إطار خطة الوزارة المستمرة لتطوير أقسام رعاية الأطفال حديثي الولادة ودعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية الحديثة.

وأكد وكيل الوزارة أن تزويد المستشفى بهذه الأجهزة يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في التخصصات الحيوية، مشيرًا إلى أن أجهزة الفينت تمثل عنصرًا أساسيًا في التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، وتسهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح وتقليل نسب المضاعفات.

وأضاف " جميعة" أن المديرية تتابع بشكل مستمر احتياجات المستشفيات على مستوى المحافظة، وتعمل على توفير التجهيزات الطبية اللازمة، بالتوازي مع رفع كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية، لضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.

فيما أعربت د. هبة حسن، مدير مستشفى الواسطى، عن تقديرها للدعم الذي تقدمه الوزارة وتحت إشراف وكيل وزارة الصحة، مؤكدة أن دعم قسم الحضّانات بأربعة أجهزة فينت حديثة يُعد إضافة كبيرة تسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، خاصة الحالات التي تحتاج إلى دعم تنفسي دقيق ، مشيرة إلى أن المستشفى يشهد تطويرًا مستمرًا في مختلف الأقسام،مع الاهتمام بتدريب الفرق الطبية والتمريضية، بما يحقق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وأن إدارة المستشفى تؤكد الالتزام بحسن استغلال هذه الأجهزة وتقديم أفضل خدمة طبية لأهالي مركز الواسطى.


 

بني سويف صحة بني سويف الواسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

منتخب مصر

الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا.. ما فرصة مصر؟

كوكب

248 عاما في المدار.. بلوتو يستعد لأول «عام شمسي» منذ اكتشافه

انقلاب غذائي في أمريكا| الهرم يعود.. ولكن بالمقلوب

انقلاب غذائي في أمريكا| الهرم يعود.. ولكن بالمقلوب

بالصور

طريقة عمل الوافل والمقادير الصحيحة

طريقة عمل الوافل
طريقة عمل الوافل
طريقة عمل الوافل

‏رينو فيلانت 2027 أكبر وأفخم سيارة في تاريخ العلامة

رينو فيلانت
رينو فيلانت
رينو فيلانت

طريقة كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

رسميًا.. طرح شيفرولية كابتيفا الكهربائية لأول مرة في مصر

كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية

فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد