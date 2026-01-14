محافظ بني سويف: دعم حضانات مستشفى الواسطى المركزي بـ4 أجهزة فينت طبية لتحسين الخدمة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أهمية دعم منظومة الصحة بالمحافظة،والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي ، من خلال الالتزام بالمعايير الصحية ورفع كفاءة الأداء داخل كافة المنشآت الطبية من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ووحدات الرعاية الأساسية،مشيرا إلى أن تحسين الخدمة الصحية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة، لعرض تقرير ،تضمن الإشارة إلى قيام وزارة الصحة بتسليم عدد 4 أجهزة فينت حديثة لقسم حضّانات الأطفال بمستشفى الواسطى المركزي، وذلك في إطار خطة الوزارة المستمرة لتطوير أقسام رعاية الأطفال حديثي الولادة ودعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية الحديثة.

وأكد وكيل الوزارة أن تزويد المستشفى بهذه الأجهزة يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في التخصصات الحيوية، مشيرًا إلى أن أجهزة الفينت تمثل عنصرًا أساسيًا في التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، وتسهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح وتقليل نسب المضاعفات.

وأضاف " جميعة" أن المديرية تتابع بشكل مستمر احتياجات المستشفيات على مستوى المحافظة، وتعمل على توفير التجهيزات الطبية اللازمة، بالتوازي مع رفع كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية، لضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.

فيما أعربت د. هبة حسن، مدير مستشفى الواسطى، عن تقديرها للدعم الذي تقدمه الوزارة وتحت إشراف وكيل وزارة الصحة، مؤكدة أن دعم قسم الحضّانات بأربعة أجهزة فينت حديثة يُعد إضافة كبيرة تسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، خاصة الحالات التي تحتاج إلى دعم تنفسي دقيق ، مشيرة إلى أن المستشفى يشهد تطويرًا مستمرًا في مختلف الأقسام،مع الاهتمام بتدريب الفرق الطبية والتمريضية، بما يحقق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وأن إدارة المستشفى تؤكد الالتزام بحسن استغلال هذه الأجهزة وتقديم أفضل خدمة طبية لأهالي مركز الواسطى.



