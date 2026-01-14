قفزة نوعية .. جامعة بني سويف تحطم الأرقام القياسية: 1765 بحثًا دوليًا في عام واحد

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، عن تحقيق إنجاز بارز في مجال النشر الدولي خلال عام 2025، حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة دوليًا 1,765 بحثًا، وذلك وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن مكتب النشر الدولي بالجامعة، تحت إشراف الدكتور ياسر فليح، مدير المكتب، والدكتورة أحلام هاشم عويس، نائب المدير، استنادًا إلى بيانات منصتي Scopus وSciVal.

وأوضح رئيس الجامعة أن التقرير كشف عن تطور ملحوظ في الكم والكيف للأبحاث المنشورة مقارنة بالعام السابق، في دلالة واضحة على نجاح استراتيجية الجامعة الطموحة لتعزيز حضورها البحثي على الساحة العالمية. وبحسب البيانات، بلغ عدد الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول (Q1) نحو 984 بحثًا، ما يمثل طفرة في النشر بالمجلات ذات التصنيف الأعلى عالميًا. كما سجلت الجامعة مؤشر معامل الاستشهاد النوعي (FWCI) بقيمة 2.03، أي ما يقارب ضعف المتوسط العالمي، مما يعكس قوة وتأثير الأبحاث في المجتمع العلمي.

وأضاف رئيس الجامعة أن نحو 257 بحثًا أُدرج ضمن أعلى 10% من الأبحاث الأكثر تأثيرًا عالميًا، إلى جانب نشر 1,207 أبحاث بالتعاون مع مؤسسات بحثية دولية مرموقة، مما يعكس اتساع شبكة الشراكات الأكاديمية للجامعة. كما ارتفع مؤشر H-Index إلى 94، وهو مؤشر مهم لقياس التأثير التراكمي للأبحاث.

وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح الجامعة في تبني سياسات فعالة لدعم النشر الدولي، وتعزيز التعاون البحثي، وتحقيق جودة عالية في الإنتاج العلمي، بما يتماشى مع المعايير العالمية ويعزز من تنافسية الجامعة في التصنيفات الدولية.