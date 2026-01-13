محافظ بني سويف يستقبل وفد وزارة التخطيط والأمم المتحدة لبحث توطين رؤية مصر 2030

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، وفداً رفيع المستوى من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووكالات الأمم المتحدة،في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، والدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة، والدكتورة نيهال المغربل استشاري البرنامج.، حيث تم استعرض اللقاء تفاصيل برنامج "تعزيز التخطيط الشامل والقائم على الأدلة"، الذي يهدف إلى قياس انعكاس الجهود التنموية المستدامة على جودة حياة المواطنين وتوطين رؤية مصر 2030 على المستوى المحلي، حيث أشاد الوفد بالرؤية التي تعمل من خلالها المحافظة والتي تُعد فعلياً الأولى من نوعها.

ضم اللقاء من جانب الوزارة والشركاء الدوليين كلاً من: ريهام يوسف، نادين الزيني، أميرة جمال الدين، محمد زكي، سلمى حسين، وسيف علي (UNDP)، وأحمد نصر الدين وريم الهوريني (UNICEF)، ولمياء المليجي ويارا هلال ومعتز يكن (UN-Habitat)، بالإضافة إلى مريم محمود وفطيمة سيد من وزارة التخطيط، كما حضر من جانب اللجنة المشكلة بالمحافظة :علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، وسعيد رمضان مدير الإعلام بديوان عام المحافظة.

من جانبها، أكدت الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، أن اختيار بني سويف لتنفيذ أنشطة البرنامج جاء تقديراً لما أبدته المحافظة من اهتمام كبير وحرص على تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن البرنامج يهدف لتعزيز قدرات المحافظات على التخطيط التشاركي وإعداد الموازنة والمتابعة، بما يضمن الاستجابة لأولويات المواطنين، خاصة في موضوعات الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، مشيدة بجاهزية بني سويف لبدء الخطوات التنفيذية للتقرير الطوعي.

وأشادت الدكتورة نيهال المغربل بالرؤية التي تقوم عليها محافظة بني سويف والمكونة من 3 محاور هي (التنمية الاقتصادية، تحسين جودة حياة المواطنين، والحوكمة).، مؤكدة أن تبني المحافظة لهذه الرؤية منذ عام 2019 يعكس سبقاً حقيقياً في تنفيذ رؤية مصر 2030 وجعلها واقعاً ملموساً على الأرض، مشيرة إلى أن هذا الفكر الإداري المتكامل جعل من بني سويف نموذجاً رائداً في التخطيط القائم على الأدلة.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بني سويف ملامح الرؤية التي تنتهجها المحافظة منذ عام 2019، والتي ركزت على تحويل الخطط الاستراتيجية لإنجازات ملموسة عبر استغلال المزايا التنافسية واستثمار ما ضخته الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية على مستوى المحافظة تجاوزت 155 مليار جنيه، موضحا أن هذه الرؤية وضعت المواطن في قلب التنمية، وسعت منذ اليوم الأول لتحويل "حياة كريمة" و"رؤية مصر 2030" من خطط ورقية إلى خدمات وبنية تحتية قوية يلمسها المواطن في حياته اليومية.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لجهود وزارة التخطيط في مجال إعداد "التقرير الطوعي المحلي"، مشدداً على أن محافظة بني سويف ستكون "نوعية" في هذا الشأن لتقديم نموذج يعكس حجم الإنجاز الحقيقي، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى دائماً للتميز، وهو ما توج بفوزها بجوائز تميز الأداء الحكومي، مؤكداً جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية لتوفير البيانات اللازمة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة لضمان استدامة التنمية.

فيما أشار نائب المحافظ إلى تكليف السيد المحافظ له بالإشراف المباشر على هذا العمل، حيث تم تشكيل لجنة إعداد التقرير الطوعي برئاسته وتم عقد سلسلة من اللقاءات وورش العمل لتحليل كافة البيانات المتاحة أصلاً. وأكد "حبش" أن بني سويف كانت سباقة في إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، وهي القاعدة التي استُخدمت في إعداد الاستراتيجية التنموية المحلية التي احتوت على 6 قطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهل من مهمة توطين أهداف التنمية المستدامة وربطها بالمؤشرات الدولية.

وأضاف نائب المحافظ أنه تم عقد العديد من اللقاءات وورش العمل المكثفة لتحليل كافة البيانات المتوفرة لدى المحافظة وتوافقها مع المعايير المحلية والدولية، موضحا أن اللجنة تعمل حالياً على دمج مخرجات الاستراتيجية القطاعية التي أطلقت عام 2020 ضمن التقرير الطوعي، بما يضمن إعداد وثيقة متكاملة توضح نسب تغطية أهداف التنمية المستدامة وتعزز من مكانة بني سويف كنموذج رائد في بناء الجمهورية الجديدة.