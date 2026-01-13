محافظ بني سويف: إزالة 213 حالة تعد بالمرحلة الأولي من الموجة الـــ28

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انتظام العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 28 لإزالة التعديات،التي يتم تنفيذها، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير إدارة الأملاك الدولة، الذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته، منذ بدء المرحلة السبت 10 يناير وحتى الاثنين 12 من نفس الشهر، وصل إلى 213 حالة (43حالة أملاك دولة + 170زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 28) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار 3 أشهر(يناير وفبراير ومارس ) ، حيث بدأت بالمرحلة الأولى اعتبارا من 10 يناير الجاري وحتى 30 من نفس الشهر، تعقبها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026.