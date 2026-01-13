قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
جامعة بني سويف: تصعيد 5 طلاب لنهائيات مهرجان إبداع 14 في مجال الفنون التشكيلية

لوحة فنية لطالب ببني سويف
لوحة فنية لطالب ببني سويف

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تصعيد 5 طلاب من منتخب الفنون التشكيلية بالجامعة للتصفيات النهائية في مهرجان "إبداع 14" لشباب الجامعات، الذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية في أبو قير بالإسكندرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،  والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبإشراف الدكتور حماده محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والكابتن محمد فاروق مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمتابعة إدارة النشاط الفني.

وأوضح رئيس الجامعة، أن وصول طلاب جامعة بني سويف لمنصات التحكيم النهائية يعكس حجم الدعم الذي توليه الجامعة للمواهب الشابة، مؤكداً أن المهرجان يعد من أهم المحافل الثقافية والفنية التي تساهم في صقل شخصية الطلاب وبناء وعيهم القومي. 

وأشار إلى أن الجامعة تفخر بطلابها المصعدين وهم: (أحمد شوقي سيد، وأماسي حسين طه في مجال النحت)، و(حربي ربيع محمد، وآية عباس حسن في مجال التصوير الزيتي)، و(يوسف عادل عبد العظيم في مجال الجرافيك)، متمنياً لهم التوفيق في مرحلة التحكيم النهائية التي ستُقام في الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري.
من جانبه، أعرب الدكتور حماده محمد، عن سعادته بهذا المستوى المشرف، لافتاً إلى أن المسابقة نُفذت في البداية على مستوى الجامعة وتم تصعيد 15 عملاً للمشاركة، حيث قامت لجنة متخصصة تضم الدكتور محمد ماضي، أستاذ النحت الميداني والتشكيل الفراغي، بتحكيم الأعمال بدقة لاختيار الأفضل لتمثيل الجامعة في هذا المحفل القومي الكبير.
في سياق متصل، أكد محمد فاروق، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن الإدارة لا تدخر جهداً في توفير كافة الإمكانات لمنتخب الفنون التشكيلية، مشيداً بدور إدارة النشاط الفني في رعاية المبدعين ومتابعة تدريباتهم وتجهيز أعمالهم الفنية بما يليق باسم جامعة بني سويف، لضمان المنافسة بقوة وحصد المراكز الأولى في المرحلة النهائية بالإسكندرية.

