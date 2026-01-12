محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته بشأن مطالب وشكاوى المواطنين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الثلاثاء الماضي 6 يناير 2026، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

وأوضحت مها حميدة مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة أنه بخصوص الشكوى التي تقدم بها عدد من أهالي قرية بلفيا، المتضررين من عدم وجود إنارة كافية في المسافة من عزبة غبريال حتى دوران الأزهري، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بأنه تم إضاءة الطريق بالتنسيق مع شركة الكهرباء، وإزالة أسباب الشكوى حيث تم إصلاح عطل بالمحول المغذي لأعمدة تلك المنطقة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة المياه، وتم فحص شكوى أحد المواطنين المقيمين بقرية منيل موسى مركز ببا على الطبيعة، حيث أفادت شركة المياه بعدم وجود طفح أي مياه بالمنطقة التي ذكرها الشاكي، فيما أفاد مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه يجري مراجعة دقيقة للموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي المنفذة بقرى مركز ببا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ، التي أوشكت على الانتهاء لسرعة تسليمها وذلك بالتنسيق مع شركة دار الهندسة .

وفيما يتعلق بشكوى أحد المواطنين من وجود تسريب مياه بمنزله الكائن بأحد شوارع مدينة الفشن، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأنه فريق الصيانة قام بمراجعة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي والمطابق، وتبين عدم وجود أي أعطال أو تسريب كما تم مراجعة التوصيلة المنزلية بالمواطن ولايوجد أي تسريب، وانه في حال ظهور أية مياه سيتم التنسيق مع فرع الشركة للكشف عن مصدر تلك المياه بالجهاز المختص واتخاذ الإجراء الفني المتبع في مثل تلك الحالات.