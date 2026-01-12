جامعة بني سويف تتأهل للمرحلة النهائية في مسابقة «إبداع 14» بمجال القصة القصيرة

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تأهّل الطالبة منة الله طه مصطفى وتصعيدها إلى المرحلة النهائية من مسابقة «إبداع» (الموسم الرابع عشر)، والتي تُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بإشراف الدكتور حماده محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والكابتن محمد فاروق مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب. وجاء هذا التأهل في مجال القصة القصيرة، بما يعكس مستوى التميز والإبداع الذي يتمتع به طلاب الجامعة في المجالات الأدبية والثقافية.

ووجّه الدكتور طارق علي التهنئة للطالبة المتأهلة، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في المرحلة النهائية، ومؤكدًا استمرار دعم الجامعة لأبنائها المبدعين لرفع اسم الجامعة في مختلف المحافل الثقافية على مستوى الجمهورية. كما أشار إلى أن هذا التأهل يُعد إنجازًا مشرفًا للجامعة، ويؤكد حرصها على دعم المواهب الطلابية وتنمية القدرات الإبداعية، واهتمامها بالأنشطة الثقافية والفنية باعتبارها جزءًا أصيلًا من بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة.

وفي سياق متصل، أعرب الدكتور حماده محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فخره بما حققته الطالبة منة الله طه مصطفى، مؤكدًا أن هذا النجاح ثمرة دعم مؤسسي مستمر للطلاب الموهوبين، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المسابقات القومية التي تُبرز طاقاتهم وإبداعاتهم.

ومن جانبه، أكد الكابتن محمد فاروق ، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج استراتيجية متكاملة تتبناها الإدارة لدعم النشاط الثقافي والعلمي، والعمل على اكتشاف المواهب وصقلها. بما أسهم في إعدادهم بصورة متميزة لخوض منافسات «إبداع 14».