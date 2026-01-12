قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
الكاف يظهر العين الحمرا .. ننشر بيان 4 وقائع في ربع نهائي أمم إفريقيا
ما الموقف القانوني للنواب المتغيبين عن حلف اليمين؟
متجاهلة واقعة كفر الشيخ.. العليا لانتخابات المهندسين: جميع الإجراءات تمت دون أزمات
الجيش السوري : سنواجه أي تحرك عسكري لـ قسد برد عنيف
محافظات

بدء صرف الدفعة الأولى لتمويل المشروعات البحثية للمرحلة الثامنة بجامعة بني سويف

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، بدء صرف الدفعة الأولى لتمويل المشروعات البحثية ضمن "المرحلة الثامنة"، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم الابتكار وتعزيز الإنتاج العلمي، وتقديم كافة التسهيلات للباحثين لتمكينهم من تنفيذ مشروعاتهم التي تخدم المجتمع وتحقق التنمية المستدامة. جاء ذلك بإشراف الدكتورة عبير سيد معوض، مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتور شريف رجب العريض ، مدير مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن الجامعة تضع البحث العلمي على رأس أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية للتقدم المعرفي والتكنولوجي، مشيراً إلى أن الموافقة على صرف التمويل تأتي تأكيداً على التزام الجامعة بتحفيز الباحثين لإنتاج بحوث تطبيقية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المجتمعية المختلفة، ودعم خطط الدولة التنموية، بما يضمن استمرار الريادة العلمية للجامعة.

كما أكد رئيس الجامعة أن الموافقة التي تمت خلال شهر يوليو الماضي لتمويل 13 فريقاً بحثياً متميزاً ضمن هذه المرحلة، ليست مجرد دعم مالي، بل هي تجسيد لإيمان الجامعة العميق بأهمية الاستثمار في العقول والكوادر البحثية الشابة، مشدداً على أن الجامعة لن تدخر جهداً في توفير كافة الإمكانات التي تضمن خروج هذه الأبحاث إلى النور بصورة تليق باسم جامعة بني سويف وتساهم بفعالية في النهضة العلمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة عبير سيد معوض، عن تقديرها لدعم رئاسة الجامعة المستمر، مؤكدة أن المركز يسعى باستمرار لتوفير بيئة محفزة للبحث العلمي والارتقاء بالتصنيف الأكاديمي للجامعة وتعزيز دورها التنموي على المستويين المحلي والدولي.

بني سويف جامعة بني سويف محافظة بني سويف

