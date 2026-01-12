قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بني سويف يلتقي المجلس الاستشاري ويُكرم أسرة أحد أعضائه الراحلين تقديرًا لعطائه المجتمعي

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف

في إطار دعمه المستمر لدور الشباب وتفعيل مساهماتهم في دعم استراتيجية المحافظة التنموية والخدمية، عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لقاءً مع أعضاء المجلس الاستشاري للشباب ومبادرة تأهيل وتمكين، ضمن مبادرات (بني سويف بشبابها) و(ألف قائد سكاني) و(المرأة تقود)، لمناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية ذات الأولوية، وبحث آليات تعظيم دور الشباب التطوعي كشريك فاعل في تنفيذ خطط التنمية المحلية.

حضر اللقاء السيد بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم،  أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، والدكتورة هند أحمد الأمين العام لمبادرة بني سويف بشبابها،  نيرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة،  محمد سيد البحيري (منسق مبادرة 1000 قائد سكاني).

وشهد اللقاء لفتة إنسانية مؤثرة، حيث حرص المحافظ على تكريم أسرة الراحل محمود معبد العزيز حسين، أحد أعضاء المجلس الاستشاري، والذي وافته المنية منذ أيام، وذلك تقديرًا لما قدمه من عطاء وجهد مخلص خلال فترة عمله بالمجلس، وما تميز به من فاعلية وحضور إيجابي ومشاركة جادة في المبادرات المجتمعية، مؤكدًا أن المحافظة لا تنسى أبناءها المخلصين وأن الوفاء لقيم العمل العام جزء أصيل من نهجها المؤسسي.

وأكد المحافظ أن الراحل كان نموذجًا للشباب الواعي والطموح، حيث جمع بين التأهيل العلمي والخبرة العملية، وكان مثالًا للالتزام والانتماء، مشيرًا إلى أن تكريم أسرته يأتي تعبيرًا عن التقدير لدوره المجتمعي ورسالة معنوية تؤكد أن العطاء الصادق يظل حاضرًا ومحل احترام وتقدير.

ويُذكر أن الراحل محمد معبد العزيز حسين من مواليد 28 يونيو 1984، وعمل معلم رياضيات ومحاسبًا سابقًا بإحدى شركات الأوراق المالية، وحصل على شهادات الصلاحية لوظيفة وكيل مدرسة عام 2024، كما حصل على الماجستير المهني في إدارة الأعمال، والدورة التخصصية في إدارة الأزمات والتفاوض من الأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، إلى جانب تخرجه في برنامج إعداد القادة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ دور شباب المبادرات التطوعية ومشاركتهم الفعالة في عدد من الملفات الحيوية، وإسهامهم بالرأي والمقترحات في خطة العمل التنموية وأجندة عمل المحافظة، في إطار الاستراتيجيات المحلية المنفذة تحت مظلة رؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية إشراك الشباب باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في صناعة القرار ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما استمع المحافظ إلى مقترحات الشباب بشأن آليات دعم العمل التطوعي وتفعيل المشاركة الميدانية في ملفات التعليم والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة وبناء الوعي المجتمعي، موجهًا بدراسة المقترحات المقدمة والعمل على تفعيل المناسب منها ضمن خطط العمل التنفيذية للمحافظة.

وشهد اللقاء مناقشة مقترح مبادرة بعنوان (مواجهة ظاهرة التعفن الدماغي)، والتي تتناول الآثار السلبية للاستهلاك المفرط للمحتوى منخفض الجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وما يرتبط به من تراجع في معدلات الانتباه والوعي، حيث كلف المحافظ الشباب بدراسة الموضوع من مختلف الزوايا وطرح آرائهم ومقترحاتهم في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف كان قد حرص، في وقت سابق من اليوم على استقبال أسرة الفقيد بمكتبه، وحرص على مواساتهم، وذلك يعكس اهتمام المحافظ بالبعد الاجتماعي والإنساني إلى جانب الدور التنموي والخدمي.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

