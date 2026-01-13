صحة بني سويف: مرور سلامة المرضى على مستشفى الصدر لمتابعة جودة الخدمات الطبية

في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية ببني سويف للارتقاء بجودة الخدمات الطبية ،

وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف،

نفّذت الدكتورة دعاء سيد روبي مدير إدارة سلامة المرضى مساء الاثنين زيارة ميدانية إلى مستشفى الصدر يرافقها عضو فريق سلامة المرضى جهاد طارق ، حيث تم المرور على العنايات المركزة ومتابعة تطبيق سياسات وإجراءات سلامة المرضى.



حيث تم رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بالالتزام بمعايير السلامة داخل العنايات.، متابعة جاهزية العنايات من حيث مستلزمات الطوارئ ومعدات الإنعاش، مراجعة الملفات والسجلات الطبية وجودة التوثيق الطبي بهما

، التأكيد على ضرورة تلافي أوجه القصور التي تم رصدها خلال المرور والتنبيه على إدارة المستشفى والفِرق الطبية بسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان سلامة المرضى.

وتؤكد مديرية الشؤون الصحية ببني سويف استمرار جهودها المكثفة لدعم جودة الخدمات الطبية ورفع كفاءتها