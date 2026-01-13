محافظ بني سويف يتفقد عددا من المخابز البلدية ومنافذ صرف المقررات التموينية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موقف السلع ومستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات الحيوية والجماهيرية في كافة القطاعات، خاصة في قطاع التموين والسلع الأساسية التي يحتاج اليها المواطن بشكل دائم ويومي.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الموسعة التي تفقد خلالها"اليوم" عدداً من المنافذ التموينية والمخابز البلدية والسلاسل التجارية بمدينة بني سويف.

ورافق الوزير في الجولة: المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمد بكري رئيس المدينة، الدكتور أحمد عبد العليم مدير عام مديرية الطب البيطري، عزة بسيوني مكتب تموين البندر، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة

استهل المحافظ جولته بتفقد أحد المحال التجارية الخاصة بالبدالين التموينيين بشارع عبد السلام عارف ، للتأكد من توافر السلع للمواطنين وانتظام صرف المقررات التموينية ،حيث اطمأن على وجود وتعليق قائمة أسعار وأصناف السلع التموينية بمدخل المحل.

واطلع المحافظ على مختلف مراحل العمل بالمنظومة ، بما في ذلك عمليات الاستلام و التخزين والآلية المتبعة في توزيع وصرف المقررات التموينية.

وكلف المحافظ مسؤولي التموين باستمرار وتشديد الرقابة والمرور على البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي للتأكد من توافر السلع الغذائية وانتظام صرفها للمواطنين بالأسعار المقررة.

من جانبه، أشار مدير التموين إلى تعزيز التنسيق والمتابعة مع إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة لتأمين طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والتأكد من وفرة المعروض بالأسواق بالجودة العالية وبأسعار مناسبة.

كما اطمان المحافظ، خلال تفقده لأحد فروع السلاسل التجارية، على توافر السلع الأساسية والتموينية من السكر والزيوت والأرز والمكرونة وغيرها من السلع الأساسية والإستراتجية، من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بالأسعار المعلنة التي تناسب مختلف فئات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لضبط منظومة السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش والتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين وتفعيل غرف العمليات مع ضرورة الاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة الرئيسية والتكامل مع الجهود الرقابية الأخرى سواء الحملات التي تقوم به إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة أو لجنة التفتيش والمتابعة ومباحث التموين، لسرعة تنفيذ الحلول وفق المتاح من إمكانات وفي إطار القانون.

واختتمت الجولة بتفقد بعض المخابز البلدية، حيث تابع المحافظ عملية إنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين،والالتزام باشتراطات ضوابط إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المخابز، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، والالتزام بالوزن والمواصفات المقررة للرغيف، ومطابقة حصص الدقيق مع الكميات المنصرفة من الخبز،واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين، مع التأكيد على توافر معايير السلامة والصحة المهنية داخل المخابز .