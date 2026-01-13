جامعة بني سويف تشارك في منتدى الصيدلة والذكاء الاصطناعي بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، فعاليات منتدى "الصيدلة والذكاء الاصطناعي" الذي استضافته الجامعة الألمانية الدولية (GIU) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة شهيرة المنشاوي عميد كلية الصيدلة. وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي الجامعة لتعزيز التواجد في المحافل العلمية الكبرى ومواكبة الثورة التكنولوجية في القطاع الطبي.

وأوضح الدكتور طارق علي، أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية والتى تأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الجامعة لتعزيز ريادتها وتطوير مسارات البحث العلمي، مؤكداً على أهمية الانفتاح على المؤسسات التعليمية الكبرى وتبادل الرؤى مع الخبراء الدوليين، مما يساهم في نقل أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي إلى أروقة الجامعة، ويدعم مكانتها كمنارة تعليمية تسعى دائماً لتطوير مهارات كوادرها البشرية بما يواكب المتغيرات العالمية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة شهيرة المنشاوي، عميد كلية الصيدلة، عن اعتزازها بتمثيل الكلية في هذا الحدث الهام، مشيداة بالمستوى التنظيمي للمنتدى وما قدمه من رؤى حول تطويع الذكاء الاصطناعي في اكتشاف العقاقير الجديدة، كما وجهت الشكر لرئاسة الجامعة على الدعم المستمر لتطوير كلية الصيدلة بما يضمن تخريج صيادلة مؤهلين للتعامل مع متطلبات سوق العمل الحديثة محلياً ودولياً.