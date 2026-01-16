إبراهيم فايق: مباريات تحديد المركز الثالث بالبطولات ملهاش لازمة ومصطنعة

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة للمسئولين بشأن مباريات تحديد المركز الثالث في البطولات.

وكتب فايق عبر حسابه على انستجرام: “‏ماتشات تحديد المركز التالت دي بحس أنها مالهاش اي لازمة.. تكفير ذنوب مثلا.. تحس الكل متعاقب ومحدش عايزها ومفروضة على الكل.. لا لاعيبة الفريقين عايزنها اصلا ولا الاجهزة الفنية عايزه تركب الاتوبيس تروح الماتش ولا الجمهور بيروح الاستاد ولا يتابعه من التلفزيون ولا الإعلام عنده شغف او اهتمام المتابعة وكل العناوين بتبقى باهتة ومصطنعة وكل بيمثل على كله”.

وتابع: “‏أصلا التاريخ لا يذكر إلا البطل وبالتبعيّة احيانا الوصيف، ‏يعني ماتش دمه تقيل وسخيف على الكل لانه جاي من بعد احباط للكل لان الفريقين بجماهيرهم كانوا طمعانين يوصلوا للنهائي”.

وأضاف: “‏وبخلاف الأولمبياد ونسخة كأس العالم للأندية القديمة المركز التالت في البطولات مالوش اي قيمة غير المقابل المادي.. فلو هي فلوس يقسموا الجائزة مناصفة ونخلص من الهم ده.. واتعملت في كاس العرب اللي فات بسبب الاحوال الجوية والدنيا تمام ومحدش أتضايق”.

واختتمت: “‏فيا ريت والله يعني يفكروا في القصة دي اصله مش ثابت يعني وحفظ وتسميع.. عادي يعني تتلغي الماتشات دي من البطولات ونوفر وقت وجهد”.