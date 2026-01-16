قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتاوى| الإسراء والمعراج.. هل رأى النبي سيدنا جبريل على هيئته الحقيقية فيها؟.. هل يجوز أن أنهى مُصليا عن الكلام أثناء الخطبة؟.. هدية عاد بها النبي لأمته من الرحلة
أحد أبطال حرب أكتوبر.. من هو الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية الذي وافته المنية اليوم؟
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تبتكر روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي
برلمانية: انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس قوة الدبلوماسية المصرية
سعر الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الجمعة 16-1-2026
حسام حسن: أتمني زيادة أعداد المحترفين.. ومواجهة نيجيريا قوية للغاية.. فيديو
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
إبراهيم فايق: مباريات تحديد المركز الثالث بالبطولات ملهاش لازمة ومصطنعة

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
سارة عبد الله

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة للمسئولين بشأن مباريات تحديد المركز الثالث في البطولات. 

وكتب فايق عبر حسابه على انستجرام: “‏ماتشات تحديد المركز التالت دي بحس أنها مالهاش اي لازمة.. تكفير ذنوب مثلا.. تحس الكل متعاقب ومحدش عايزها ومفروضة على الكل.. لا لاعيبة الفريقين عايزنها اصلا ولا الاجهزة الفنية عايزه تركب الاتوبيس تروح الماتش ولا الجمهور بيروح الاستاد ولا يتابعه من التلفزيون ولا الإعلام عنده شغف او اهتمام المتابعة وكل العناوين بتبقى باهتة ومصطنعة وكل بيمثل على كله”.

وتابع: “‏أصلا التاريخ لا يذكر إلا البطل وبالتبعيّة احيانا الوصيف، ‏يعني ماتش دمه تقيل وسخيف على الكل لانه جاي من بعد احباط للكل لان الفريقين بجماهيرهم كانوا طمعانين يوصلوا للنهائي”.

وأضاف: “‏وبخلاف الأولمبياد ونسخة كأس العالم للأندية القديمة المركز التالت في البطولات مالوش اي قيمة غير المقابل المادي.. فلو هي فلوس يقسموا الجائزة مناصفة ونخلص من الهم ده.. واتعملت في كاس العرب اللي فات بسبب الاحوال الجوية والدنيا تمام ومحدش أتضايق”.

واختتمت: “‏فيا ريت والله يعني يفكروا في القصة دي اصله مش ثابت يعني وحفظ وتسميع.. عادي يعني تتلغي الماتشات دي من البطولات ونوفر وقت وجهد”.

