تريزيجيه يعتذر للشعب المصري: لن نتنازل عن برونزية أمم إفريقيا | فيديو

تقدم محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر الوطني بإعتذار إلي الشعب المصري عن الخسارة أمام السنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وأكد محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر إن الجميع بذل قصاري جهده ولكن هذه هي كرة القدم قائلا “كنا نتمني بالفوز باللقب الإفريقى".

تابع تريزيجيه في المؤتمر الصحفي “كنا نلعب لتحقيق اللقب وهو هدفنا من بداية البطولة.. والجهاز الفني بقيادة حسام حسن أدي دوره علي أكمل وجه والجميع لم يقصر داخل المنتخب و بذلنا قصارى جهدنا ، ولم يحالفنا التوفيق، منتخب نيجيريا فريق قوي و يضم لاعبين كبار و لكننا جاهزون للفوز".

ووجه الشكر لـ الجميع داخل منتخب مصر سواء جهاز طبي و إداري وعمال المهمات مشددا ان الجميع بذلوا مجهودات كبيرة.

واختتم" اللاعبون بذلوا قصاري جهدهم من بداية المعسكر يوم 3 ديسمبر ، و كان هدفنا واحد و هو الفوز باللقب ، و اشكرهم علي مجهوداتهم "