رياضة

أشكر الجميع.. تريزيجيه: كنا نتمني التتويج وقادرون علي الفوز أمام نيجيريا

تريزيجيه
تريزيجيه
ياسمين تيسير

أكد محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر إن الجميع بذل قصاري جهده ولكن هذه هي كرة القدم قائلا “كنا نتمني بالفوز باللقب الإفريقى"

تابع تريزيجيه في المؤتمر الصحفي “كنا نلعب لتحقيق اللقب وهو هدفنا من بداية البطولة.. والجهاز الفني بقيادة حسام حسن  أدي دوره علي أكمل وجه  و الجميع لم يقصر داخل المنتخب  و بذلنا قصارى جهدنا ، ولم يحالفنا التوفيق، منتخب نيجيريا فريق قوي و يضم لاعبين كبار و لكننا جاهزون للفوز"

 ووجه الشكر ل  الجميع داخل منتخب مصر سواء جهاز طبي و إداري  وعمال المهمات مشددا ان الجميع بذلوا مجهودات كبيرة

واختتم" اللاعبون بذلوا قصاري جهدهم من بداية المعسكر يوم 3 ديسمبر  ، و كان هدفنا واحد و هو الفوز باللقب ، و اشكرهم علي مجهوداتهم "

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

