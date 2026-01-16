شطة: ضعف الدوري المحلي وأقلية اللاعبين المحترفين أثرت على جاهزية منتخب مصر

قال عبد المنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي، إن منتخب مصر يعتمد أغلب لاعبيه على المحترفين المحليين، مع عدد محدود جدًا من اللاعبين المحترفين، لا يتجاوز ثلاثة فقط: محمد صلاح، مصطفى محمد، وعمر مرموش.

المستوى الفني والبدني

وأضاف شطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، أن هذا العدد لا يقارن بمنتخبات إفريقية أخرى مثل السنغال وكوت ديفوار والمغرب والجزائر التي تضم نحو 27 لاعبًا محترفًا، وهو ما يشكل فارقًا كبيرًا على المستوى الفني والبدني.

وأشار إلى أن منتخب مصر حين توج بكأس الأمم الإفريقية 2006 و2008 و2010 كان يعتمد على لاعبين محليين، لكن ضمن منظومة مختلفة تمامًا، حيث كان قوة الدوري المحلي والاحتكاك القاري من العوامل الحاسمة في جاهزية اللاعبين فنيًا وبدنيًا.

ضعف الدوري المحلي

وأوضح شطة أن الوضع الحالي يختلف، بسبب ضعف الدوري المحلي وكثرة التأجيلات، ما أثر على مستوى اللاعبين المحليين وأضعف الجاهزية الفنية والبدنية للمنتخب، مؤكداً أن المنظومة ككل لم تكن في أفضل حالاتها خلال البطولة الأخيرة.