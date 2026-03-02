قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية: رؤية الرئيس السيسي الاستباقية حصّنت مصر من تداعيات التصعيد الإقليمي وحماية مقدرات الوطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أشادت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الرؤية المتوازنة والاستباقية التي تنتهجها الدولة في التعامل مع الأحداث المتسارعة والتصعيد العسكري الأخير في المنطقة تعكس حكمة سياسية وقدرة على إدارة الأزمات في توقيتات شديدة الحساسية.

وأكدت "عليش" في بيان لها اليوم ، أن الدولة المصرية، على مدار السنوات الماضية، وضعت رؤية شاملة لبناء الجمهورية الجديدة، ارتكزت على تعزيز قدرات القوات المسلحة وتطوير منظومة التسليح، بما يضمن حماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الوطن، بالتوازي مع العمل على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع والمواد الأساسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مختلف المحافظات، بما يعكس إيمان القيادة السياسية بأن قوة الدولة لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري.

وأوضحت عضو مجلس النواب ، أن ما نشهده اليوم من قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة هو نتاج تخطيط استراتيجي طويل المدى، قائم على قراءة دقيقة للمشهدين الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات استباقية لتقليل تداعيات الأزمات، سواء على صعيد الاقتصاد أو الأمن أو توفير السلع والخدمات للمواطنين.

وثمّنت النائبة شيرين عليش حكمة القيادة السياسية في إدارة الملفات الخارجية بحرص واتزان، بما يحفظ لمصر دورها المحوري وثقلها الإقليمي، ويجنبها الانزلاق إلى دوائر صراع لا تخدم مصالح شعوب المنطقة، مؤكدة أن الدولة المصرية تتحرك دائمًا وفق ثوابت راسخة تقوم على حماية الأمن القومي ودعم الاستقرار والسلام.

وشددت عليش،  على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية والالتفاف خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة، ورفع حالة الوعي والإدراك لدى المواطنين بحجم التحديات الإقليمية المعقدة التي تحيط بالدولة المصرية، مؤكدة أن وحدة الصف الوطني تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي مخاطر أو محاولات للنيل من استقرار الوطن.

كما أثنت النائبة ، على التحرك الفاعل للجنة الأزمات بالحكومة، وسرعة انعقادها لمتابعة المستجدات وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع، بما يعكس جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

واختتمت النائبة شيرين عليش بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل لجهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات، داعية جميع فئات المجتمع إلى الاصطفاف الوطني والعمل بروح المسؤولية للحفاظ على أمن واستقرار مصر واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

