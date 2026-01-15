بسمة وهبة: لو تصدى الشناوي للكرة لكان حسام حسن بطلا اليوم

علّقت الإعلامية بسمة وهبة، على هدف منتخب السنغال في مرمى منتخب مصر خلال مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، مشيرة إلى أن حارس المرمى محمد الشناوي قدم أداءً مميزًا بشكل عام، لكنها حمّلته مسؤولية هدف السنغال.

وأوضحت وهبة أن الشناوي، حتى لحظة دخول الكرة إلى الشباك، لم يكن قد شاهد الكرة بشكل واضح، ووصفت ما حدث بأنه سقطة كبيرة.

تأثير مباشر على نتيجة المباراة

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ هذا الهدف كان له تأثير مباشر على نتيجة المباراة، موضحة أنه لولا هذا الهدف لكان من الممكن أن تمتد المباراة إلى وقت إضافي، ثم إلى ركلات الترجيح، وهو ما كانت ترى أن المنتخب المصري كان قادرًا على حسمه لصالحه.

وتابعت، أنه في حال تصدي الشناوي لتلك الكرة، والوصول إلى ركلات الجزاء والفوز بها، لكان حسام حسن هو بطل المشهد في ذلك اليوم.

وقدمت بسمة وهبة نصيحة عامة، شددت فيها على أن أي مشروع لا يمكن أن ينجح دون وجود خطة واضحة أو دراسة جدوى، مطالبة بالاستعانة باثنين من المتخصصين، أحدهما محلي والآخر أجنبي، والبدء في اكتشاف المواهب من سن مبكرة، تحديدًا من عمر 9 سنوات.

اكتشاف المواهب الكروية

وأعربت عن سعادتها باستجابة وزير التربية والتعليم، بشأن البدء في اكتشاف المواهب الكروية، وإجراء الكشوفات والدراسات اللازمة لتحديد قدرات الأطفال وتوجيههم رياضيًا بالشكل الصحيح، مؤكدة أهمية الوصول إلى المواهب في سن صغيرة، كما تفعل جميع دول العالم، قبل أن تختتم حديثها بقولها: «ليس في الإمكان أفضل مما كان».

