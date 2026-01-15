بسمة وهبة : تطوير كرة القدم يبدأ بالاهتمام بالناشئين والبراعم

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ تطوير منظومة كرة القدم يبدأ من الاهتمام بالناشئين والبراعم، مشددة على أهمية استمرار دعم اللاعبين والكوادر الفنية لتحقيق الإنجازات.

إسعاد الجماهير المصرية

ووجهت وهبة رسالة خاصة للكابتن حسام حسن، داعية إياه إلى مواصلة مشواره وإعادة ترتيب أوراقه وتصحيح أي أخطاء لضمان إسعاد الجماهير المصرية.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الجمهور المصري بحاجة إلى رؤية خطوات حقيقية من أجل تحقيق النتائج المرجوة، مشيرة إلى أن الفريق الوطني قد وصل إلى كأس العالم وهو إنجاز مهم في حد ذاته.

العطاء مع المنتخب

وتابعت، أنّ الكابتن حسام حسن لا يزال يمتلك القدرة على العطاء مع المنتخب، رغم الضغط الكبير من بعض وسائل الإعلام والجمهور، التي تنتقده باستمرار.

وأكدت المذيعة أن النجاح الذي تحقق سابقًا مع حسام حسن، مثل الوصول إلى المربع الذهبي واللعب الجيد في عدة مباريات، يستحق أن يمنحه فرصة الاستمرار قبل الحكم عليه أو انتقاده.

واختتمت وهبة رسالتها بالدعوة لدعم الكابتن حسام حسن خلال فترة كأس العالم، موضحة أن الوقت الحالي يتطلب التضامن والمساندة الوطنية قبل إصدار أي أحكام أو انتقادات.