بسمة وهبة: فوز المنتخب الوطني رسالة لكل من شكك.. وحسام حسن مدرب تاريخي

وجهت الإعلامية بسمة وهبة التهنئة إلى المنتخب الوطني المصري عقب فوزه الكبير على منتخب كوت ديفوار، مؤكدة أن ما قدمه اللاعبون يُعد «ملحمة كروية حقيقية»، خاصة في ظل حالة التشاؤم التي سيطرت على البعض قبل اللقاء. وأضافت: «نحن كمصريين نحب التحدي، ودائمًا ننجح وقت الشدّة، وتغلبنا على منتخب الأفيال بروح وإصرار».



كما علّقت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج “90 قيقة”، عبر فضائية “المحور”، على المباراة المرتقبة للمنتخب الوطني أمام منتخب السنغال، والمقرر إقامتها غدًا، موجهة رسالة إلى الجماهير دعتهم خلالها إلى نبذ التعصب والحفاظ على صحتهم، قائلة: «في الآخر دي كرة، بنشجع منتخبنا بكل حب، لكن لازم نكون هادئين، الرياضة مكسب وخسارة وصحتكم أهم».



وأشادت وهبة بالمدير الفني للمنتخب حسام حسن، مؤكدة أنه أثبت للجميع أنه مدرب محترف وواعٍ، ونجح في الرد على المشككين في قدراته. وقالت: «الناس اللي كانت معترضة على حسام حسن، ربنا نصره، ولو كنا خسرنا كنا شفنا شماتة، لكنه أثبت نفسه وخذل كل من شكك فيه».

وأضافت أن حسام حسن يُعد رمزًا كرويًا وتاريخيًا، سواء كلاعب أو مدرب، قائلة: «أنت وُلدت لتكون بطلًا وهدافًا تاريخيًا للمنتخب والأهلي والزمالك، ومدربًا تاريخيًا وصلت بنا إلى المربع الذهبي وكأس العالم، وإن شاء الله تشيل كأس العالم مع المنتخب زي ما شلت قبل كده كأس الأمم الأفريقية».