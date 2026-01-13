بلاش الصور دي أرجوكم | انفعال بسمة وهبة بسبب شيرين

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن الفنانة شيرين ليست في حاجة إلى صديق، ولكنها في حاجة إلى قريب يخاف عليها: "محتاجة حد من أسرتها ودمها وقلبه عليها".

وقالت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن "بنات شيرين يعشن مع والدهن، وبالتالي، شيرين وحيدة ومريضة، فمن يحميها؟ لا أحد، ولا أحد يهتم بها إذا تعرضت للنصب، وبالتالي، فإن أسرتها يجب أن تؤدي هذا الدور حتى لو بالعافية، فأنا من محبي شيرين".

وناشدت مقدمة برنامج “90 دقيقة”، الجميع ووجهت رسالة قائلة "بلاش تتداولوا الصور وهي عيانة وزايدة في وزنها".