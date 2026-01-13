بسمة وهبة: مصر بحاجة إلى جيل جديد من اللاعبين المحترفين لتحقيق طموح الفوز بكؤوس عالمية

قالت الإعلامية بسمة وهبة إن مصر بحاجة ماسة إلى استراتيجية واضحة لتطوير كرة القدم، مشيرة إلى أهمية العودة إلى أسلوب "الكشافين" في الماضي، الذين كانوا يكتشفون المواهب من الحواري والقرى وينقلونها إلى الأندية الكبرى.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذه المنظومة إذا أُعيدت بشكل منظم، وبإدارة متكاملة، فستصبح أهم منظومة كروية في مصر، تسهم في رفع مستوى اللعبة على كافة المستويات.

ووجهت بسمة وهبة رسالة للأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، والأندية الجماهيرية الأخرى مثل الإسماعيلي والمحلة والاتحاد والمقاولين العرب، مطالبةً إياهم بالبحث عن المواهب الشابة ورعايتها.

وأشارت إلى أن هناك منظومات احترافية قائمة مثل التي أسسها ماجد سامي، والتي يمكن الاستفادة منها لتطوير اللاعبين منذ بداياتهم وحتى انتقالهم للأندية الكبيرة أو اللعب في الخارج، بما يعود بالنفع على اللاعب والنادي والدولة.

وأكدت بسمة وهبة أن الهدف من الدوري المحلي يجب أن يكون تطوير لاعبين قادرين على المنافسة العالمية، وليس مجرد الفوز بالبطولات المحلية.

وأشارت إلى أسماء لاعبين سابقين مثل أحمد حسام "ميدو"، هاني رمزي، أحمد المحمدي، والنني، مؤكدة أن منتخب مصر يحتاج إلى أن يكون مكونًا من محترفين قادرين على رفع المستوى الدولي، لتحقيق طموح الفوز بكؤوس عالمية للشباب والأوليمبي.