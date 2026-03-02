رياضة النواب تمنح وزارة الشباب مهلة 15 يوما لحل إشكالية افتتاح مكتب الشهر العقارى

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، رئيس اللجنة ، وزارة الشباب ، بسرعة تسليم المبني المخصص لإنشاء مكتب شهر عقارى ، بمركز شباب الساحل التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم ، من النائب أنابوب عزت ، بشأن تأخر إجراءات إنشاء مكتب للشهر العقارى بمركز شباب الساحل ، رغم توقيع العقود بين وزارة الشباب ووزارة العدل ، منذ ٣ سنوات .



وقال النائب ابانوب عزت ، مقدم طلب الإحاطة ، إن وزارة العدل ووزارة الشباب، وقعا بروتكول تعاون يقضي بإنشاء مكاتب للشهر العقارى في الأماكن الشاغرة بمراكز الشباب ، وتقدم بطلب في عام ٢٠٢٢ ، لإنشاء مكتب شهر عقاري يخدم أهالي الساحل ، وبالفعل وافقت وزارة الشباب ووزارة العدل .

واشار النائب ابانوب عزت ، الي أن وزارة الشباب ، وقعت عقد مع وزارة العدل لمدة ١٠ سنوات وممتد لفترة أطول ، وذلك مقابل ايجار شهرى ٧ آلاف جنيه ،يزيد بقيمة ١٠٪ سنويا ، لافتا إلي أنه رغم توقيع العقود بين الوزارتين إلا أنه لم يتم تشغيل مكتب الشهر العقارى حتي الآن .



من جانبه قال ممثل وزارة العدل ، إن اللجنة المشكلة من الشهر العقارى ، أبدت عدد من الملاحظات علي المبني، المخصص لإنشاء المكتب ، منها أهمية وجود غرفة لحفظ المستندات ، وهو ما لم يتم حتي الآن ، .

من جانبه أكد الدكتور السيد حزين ، وكيل أول وزارة الشباب ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب ، أن الوزارة حريصة علي سرعة انشاء مكتب الشهر العقارى ، في منطقة الساحل ، لخدمة المواطنين لاسيما أنها من المناطق التي تحتوي علي كثافة سكانية كبيرة، مشيرا إلي أن وزارة الشباب وافقت علي جميع مطالب الشهر العقارى .

وأشار " حزين " الي أنه سيتم التنسيق مع النائب ابانوب عزت ،مقدم طلب الإحاطة للتنسيق معه من أجل التغلب علي المعوقات التي تعرقل انشاء مكتب الشهر العقارى بمركز شباب الساحل ، مؤكدا أن منطقة الساحل من المناطق المهمة والتي تحرص الوزارة علي دعمها كباقي مناطق الجمهورية المختلفة .

وفي نهاية الاجتماع شدد النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب ، علي مسؤولي وزارة الشباب ، بسرعة الانتهاء من كافة الملاحظات المطلوبة من قبل وزارة العدل ، وحل جميع الإشكاليات المرتبة بتأخر افتتاح مكتب الشهر العقارى ، مؤكدا أن الوزارة أمامها مهلة 15 يوم لافتتاح مكتب الشهر العقارى الذي تأخر افتتاحه لمدة ٣ سنوات

Magda

رياضة النواب تمنح وزارة الشباب مهلة15 يوما لحل إشكالية افتتاح مكتب الشهر العقارى بمركز شباب الساحل

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، رئيس اللجنة ، وزارة الشباب ، بسرعة تسليم المبني المخصص لإنشاء مكتب شهر عقارى ، بمركز شباب الساحل التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم ، من النائب أنابوب عزت ، بشأن تأخر إجراءات إنشاء مكتب للشهر العقارى بمركز شباب الساحل ، رغم توقيع العقود بين وزارة الشباب ووزارة العدل ، منذ ٣ سنوات .



وقال النائب ابانوب عزت ، مقدم طلب الإحاطة ، إن وزارة العدل ووزارة الشباب ، وقعا بروتكول تعاون يقضي بإنشاء مكاتب للشهر العقارى في الأماكن الشاغرة بمراكز الشباب ، وتقدم بطلب في عام ٢٠٢٢ ، لإنشاء مكتب شهر عقاري يخدم أهالي الساحل ، وبالفعل وافقت وزارة الشباب ووزارة العدل .

واشار النائب ابانوب عزت ، الي أن وزارة الشباب ، وقعت عقد مع وزارة العدل لمدة ١٠ سنوات

وممتد لفترة أطول ، وذلك مقابل ايجار شهرى ٧ آلاف جنيه ،يزيد بقيمة ١٠٪ سنويا ، لافتا إلي أنه رغم توقيع العقود بين الوزارتين إلا أنه لم يتم تشغيل مكتب الشهر العقارى حتي الآن .



من جانبه قال ممثل وزارة العدل ، إن اللجنة المشكلة من الشهر العقارى ، أبدت عدد من الملاحظات علي المبني، المخصص لإنشاء المكتب ، منها أهمية وجود غرفة لحفظ المستندات ، وهو ما لم يتم حتي الآن ، .

من جانبه أكد الدكتور السيد حزين ، وكيل أول وزارة الشباب ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب ، أن الوزارة حريصة علي سرعة انشاء مكتب الشهر العقارى ، في منطقة الساحل ، لخدمة المواطنين لاسيما أنها من المناطق التي تحتوي علي كثافة سكانية كبيرة، مشيرا إلي أن وزارة الشباب وافقت علي جميع مطالب الشهر العقارى .

وأشار " حزين " الي أنه سيتم التنسيق مع النائب ابانوب عزت ،مقدم طلب الإحاطة للتنسيق معه من أجل التغلب علي المعوقات التي تعرقل انشاء مكتب الشهر العقارى بمركز شباب الساحل ، مؤكدا أن منطقة الساحل من المناطق المهمة والتي تحرص الوزارة علي دعمها كباقي مناطق الجمهورية المختلفة .

وفي نهاية الاجتماع شدد النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب ، علي مسؤولي وزارة الشباب ، بسرعة الانتهاء من كافة الملاحظات المطلوبة من قبل وزارة العدل ، وحل جميع الإشكاليات المرتبة بتأخر افتتاح مكتب الشهر العقارى ، مؤكدا أن الوزارة أمامها مهلة 15 يوم لافتتاح مكتب الشهر العقارى الذي تأخر افتتاحه لمدة ٣ سنوات