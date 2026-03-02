قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال بسبب برنامج ليفل الوحش
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تستخدم قريبا قدرات جديدة في الحرب
«سلامتك تهمنا».. حملة للحد من المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية | صور
أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟
برلماني: تحذيرات الرئيس السيسي من اتساع الصراع بالمنطقة تعكس إدراكا دقيقًا لمخاطر المرحلة
طهران تحت النيران.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس
هجوم على ميناء جاسك جنوب إيران واندلاع النيران في 100 قارب صيد
إيران خاطب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم بشأن "جرائم الحرب" الأمريكية والإسرائيلية
الجيش الكويتي يعلن استشهاد رقيب في القوات البحرية بسبب الضربات الإيرانية
موعد ومكان عزاء زوج الفنانة نور اللبنانية
وسط أجواء من السكينة.. آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر
بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رياضة النواب تمنح وزارة الشباب مهلة 15 يوما لحل إشكالية افتتاح مكتب الشهر العقارى

رياضة النواب
رياضة النواب
فريدة محمد

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، رئيس اللجنة ، وزارة الشباب ، بسرعة تسليم المبني المخصص لإنشاء مكتب شهر عقارى ، بمركز شباب الساحل التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم ، من النائب أنابوب عزت ، بشأن تأخر إجراءات إنشاء مكتب للشهر العقارى بمركز شباب الساحل ، رغم توقيع العقود بين وزارة الشباب ووزارة العدل ، منذ ٣ سنوات .


وقال النائب ابانوب عزت ، مقدم طلب الإحاطة ، إن وزارة العدل ووزارة الشباب، وقعا بروتكول تعاون يقضي بإنشاء مكاتب للشهر العقارى في الأماكن الشاغرة بمراكز الشباب ، وتقدم بطلب في عام ٢٠٢٢ ، لإنشاء مكتب شهر عقاري يخدم أهالي الساحل ، وبالفعل وافقت وزارة الشباب ووزارة العدل .

واشار النائب ابانوب عزت ، الي أن وزارة الشباب ، وقعت عقد مع وزارة العدل لمدة ١٠ سنوات وممتد لفترة أطول ، وذلك مقابل ايجار شهرى ٧ آلاف جنيه ،يزيد بقيمة ١٠٪ سنويا ، لافتا إلي أنه رغم توقيع العقود بين الوزارتين إلا أنه لم يتم تشغيل مكتب الشهر العقارى حتي الآن .


من جانبه قال ممثل وزارة العدل ، إن اللجنة المشكلة من الشهر العقارى ، أبدت عدد من الملاحظات علي المبني، المخصص لإنشاء المكتب ، منها أهمية وجود غرفة لحفظ المستندات ، وهو ما لم يتم حتي الآن ، .

من جانبه أكد الدكتور السيد حزين ، وكيل أول وزارة الشباب ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب ، أن الوزارة حريصة علي سرعة انشاء مكتب الشهر العقارى ، في منطقة الساحل ، لخدمة المواطنين لاسيما أنها من المناطق التي تحتوي علي كثافة سكانية كبيرة، مشيرا إلي أن وزارة الشباب وافقت علي جميع مطالب الشهر العقارى .

وأشار " حزين " الي أنه سيتم التنسيق مع النائب ابانوب عزت ،مقدم طلب الإحاطة للتنسيق معه من أجل التغلب علي المعوقات التي تعرقل انشاء مكتب الشهر العقارى بمركز شباب الساحل ، مؤكدا أن منطقة الساحل من المناطق المهمة والتي تحرص الوزارة علي دعمها كباقي مناطق الجمهورية المختلفة .

وفي نهاية الاجتماع شدد النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب ، علي مسؤولي وزارة الشباب ، بسرعة الانتهاء من كافة الملاحظات المطلوبة من قبل وزارة العدل ، وحل جميع الإشكاليات المرتبة بتأخر افتتاح مكتب الشهر العقارى ، مؤكدا أن الوزارة أمامها مهلة 15 يوم لافتتاح مكتب الشهر العقارى الذي تأخر افتتاحه لمدة ٣ سنوات
Magda
رياضة النواب تمنح وزارة الشباب مهلة15 يوما لحل إشكالية افتتاح مكتب الشهر العقارى بمركز شباب  الساحل

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، رئيس اللجنة ، وزارة الشباب ، بسرعة تسليم المبني المخصص لإنشاء مكتب شهر عقارى ، بمركز شباب الساحل التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم ، من النائب أنابوب عزت ، بشأن تأخر إجراءات إنشاء مكتب للشهر العقارى بمركز شباب الساحل ، رغم توقيع العقود بين وزارة الشباب ووزارة العدل ، منذ ٣ سنوات .


وقال النائب ابانوب عزت ، مقدم طلب الإحاطة ، إن وزارة العدل ووزارة الشباب ، وقعا بروتكول تعاون يقضي بإنشاء مكاتب للشهر العقارى في الأماكن الشاغرة بمراكز الشباب ، وتقدم بطلب في عام ٢٠٢٢ ، لإنشاء مكتب شهر عقاري يخدم أهالي الساحل ، وبالفعل وافقت وزارة الشباب ووزارة العدل .

واشار النائب ابانوب عزت ، الي أن وزارة الشباب ، وقعت عقد مع وزارة العدل لمدة ١٠ سنوات 
وممتد لفترة أطول ، وذلك مقابل ايجار شهرى ٧ آلاف جنيه ،يزيد بقيمة ١٠٪ سنويا ، لافتا إلي أنه رغم توقيع العقود بين الوزارتين إلا أنه لم يتم تشغيل مكتب الشهر العقارى حتي الآن .


من جانبه قال ممثل وزارة العدل ، إن اللجنة المشكلة من الشهر العقارى ، أبدت عدد من الملاحظات علي المبني، المخصص لإنشاء المكتب ، منها أهمية وجود غرفة لحفظ المستندات ، وهو ما لم يتم حتي الآن ، .

من جانبه أكد الدكتور السيد حزين ، وكيل أول وزارة الشباب ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب ، أن الوزارة حريصة علي سرعة انشاء مكتب الشهر العقارى ، في منطقة الساحل ، لخدمة المواطنين لاسيما أنها من المناطق التي تحتوي علي كثافة سكانية كبيرة، مشيرا إلي أن وزارة الشباب وافقت علي جميع مطالب الشهر العقارى .

وأشار " حزين " الي أنه سيتم التنسيق مع النائب ابانوب عزت ،مقدم طلب الإحاطة للتنسيق معه من أجل التغلب علي المعوقات التي تعرقل انشاء مكتب الشهر العقارى بمركز شباب الساحل ، مؤكدا أن منطقة الساحل من المناطق المهمة والتي تحرص الوزارة علي دعمها كباقي مناطق الجمهورية المختلفة .

وفي نهاية الاجتماع شدد النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب ، علي مسؤولي وزارة الشباب ، بسرعة الانتهاء من كافة الملاحظات المطلوبة من قبل وزارة العدل ، وحل جميع الإشكاليات المرتبة بتأخر افتتاح مكتب الشهر العقارى ، مؤكدا أن الوزارة أمامها مهلة 15 يوم لافتتاح مكتب الشهر العقارى الذي تأخر افتتاحه لمدة ٣ سنوات

لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب النائب محمد مجاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

شركاء في خدمة الوطن.. إبرشية الكنيسة الأسقفية تنظم إفطار المحبة.. صور

ملوثات الهواء

121 محطة رصد ملوثات هواء بالشبكة القومية موزعة على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها

طيران ايركايرو

إيركايرو تعلق رحلاتها إلى الأردن واستمرار توقف رحلات الشارقة والكويت

بالصور

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية

اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد