اليوم.. منتخب مصر يخوض مرانه الختامي استعدادا لمواجهة نيجيريا

يُنهي منتخب مصر مساء اليوم تحضيراته النهائية لمواجهة منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها غدًا السبت بمدينة الدار البيضاء.

اللقاء سيحدد صاحب الميدالية البرونزية للنسخة الحالية من البطولة التي تستضيفها المغرب.



المران الختامي للمنتخب



يخوض منتخب مصر مرانه الختامي والوحيد في كازابلانكا استعدادًا للقاء نيجيريا، وذلك بعد رحلة طويلة استمرت عدة ساعات بالقطار من مدينة طنجة، حيث دخلت البعثة في معسكر مغلق بالفندق تحسبًا لمباراة الغد.



برنامج التدريب والتعافي

شهد مران أمس مشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة نصف النهائي أمام السنغال، إضافة إلى الاحتياطيين، في تدريبات داخل الجيم بمقر الفندق. في المقابل، خاض اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية تحت إشراف المعد البدني للمنتخب، للتغلب على آثار الإجهاد الناتج عن اللقاء السابق.

نتائج نصف النهائي

تأهل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب مصر بهدف دون رد، سجله اللاعب ساديو ماني. بينما خسر منتخب نيجيريا في نصف النهائي أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح، ليواجه منتخب مصر غدًا في لقاء البرونزية.

التحضير النفسي والفني للمباراة

يركز الجهاز الفني لمنتخب مصر على الجوانب الفنية والتكتيكية خلال التدريب الختامي، إلى جانب تحفيز اللاعبين نفسيًا لتقديم أفضل أداء ممكن في مباراة تحديد المركز الثالث. ويطمح الفريق المصري في حصد الميدالية البرونزية وإنهاء البطولة بمظهر قوي بعد خيبة الخروج من نصف النهائي.



ختام التحضيرات



تعد مباراة الغد فرصة للمنتخب المصري لاستعادة الثقة أمام منافس قوي مثل نيجيريا، وتأكيد روح الفريق والتماسك قبل العودة إلى مصر، مع التركيز على تقديم مباراة قوية تكفل الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية



