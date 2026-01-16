قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
آخر جمعة في رجب اليوم.. اجعلها بوابة الفرج بـ13 عملا و15 دعاء
تحذير تربوي من مخاطر ترك الأبناء دون متابعة خلال الإجازة
البترول: اكتشافات وآبار جديدة تضيف 47 مليون قدم مكعب غاز و 4300 برميل بترول ومتكثفات يوميًا
عدوان إسرائيلي جديد على بلدة المنصوري جنوب لبنان
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-1-2026
قاض أمريكي يصف ترامب بالمستبد ويمنع إدارته من الانتقام من الأكاديميين
انفجار كوني مذهل.. ناسا توثق لحظة غير مسبوقة على سطح الشمس
خلاف مالي يعطل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. منتخب مصر يخوض مرانه الختامي استعدادا لمواجهة نيجيريا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يُنهي منتخب مصر مساء اليوم تحضيراته النهائية لمواجهة منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها غدًا السبت بمدينة الدار البيضاء. 

اللقاء سيحدد صاحب الميدالية البرونزية للنسخة الحالية من البطولة التي تستضيفها المغرب.
 

المران الختامي للمنتخب
 

يخوض منتخب مصر مرانه الختامي والوحيد في كازابلانكا استعدادًا للقاء نيجيريا، وذلك بعد رحلة طويلة استمرت عدة ساعات بالقطار من مدينة طنجة، حيث دخلت البعثة في معسكر مغلق بالفندق تحسبًا لمباراة الغد.
 

برنامج التدريب والتعافي

شهد مران أمس مشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة نصف النهائي أمام السنغال، إضافة إلى الاحتياطيين، في تدريبات داخل الجيم بمقر الفندق. في المقابل، خاض اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية تحت إشراف المعد البدني للمنتخب، للتغلب على آثار الإجهاد الناتج عن اللقاء السابق.

نتائج نصف النهائي

تأهل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب مصر بهدف دون رد، سجله اللاعب ساديو ماني. بينما خسر منتخب نيجيريا في نصف النهائي أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح، ليواجه منتخب مصر غدًا في لقاء البرونزية.

التحضير النفسي والفني للمباراة

يركز الجهاز الفني لمنتخب مصر على الجوانب الفنية والتكتيكية خلال التدريب الختامي، إلى جانب تحفيز اللاعبين نفسيًا لتقديم أفضل أداء ممكن في مباراة تحديد المركز الثالث. ويطمح الفريق المصري في حصد الميدالية البرونزية وإنهاء البطولة بمظهر قوي بعد خيبة الخروج من نصف النهائي.
 

ختام التحضيرات
 

تعد مباراة الغد فرصة للمنتخب المصري لاستعادة الثقة أمام منافس قوي مثل نيجيريا، وتأكيد روح الفريق والتماسك قبل العودة إلى مصر، مع التركيز على تقديم مباراة قوية تكفل الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية


 

منتخب مصر اخبار منتخب مصر كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

الشعراوي

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

الجنة والنار

8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج

الضريبة العقارية

يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية

حالة الطقس

تحذير للسائقين: الرؤية تقترب من الصفر.. الضباب يسيطر على الطرق السريعة والزراعية

ترشيحاتنا

أسعار السلع التموينية

التموين في يناير.. أسعار السكر والأرز والدقيق والزيوت

إيرادات

بالأرقام.. الحكومة تنجح في تحصيل ضرائب من الوظائف بقيمة 277.23 مليار جنيه بـ 5 شهور

وزير البترول يتابع مع مسئولي "إيني" الإيطالية خطط زيادة الإنتاج

وزير البترول يتابع مع مسئولي "إيني" الإيطالية خطط زيادة الإنتاج وحفر آبار جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد