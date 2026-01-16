كيف يجتاز منتخب مصر الهزيمة من السنغال؟

أكد علي سمير، الناقد الرياضي، أن منتخب مصر قدّم بطولة جيدة وحقق نتائج تتناسب مع الإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن الأداء العام يعكس مجهودًا واضحًا من اللاعبين والجهاز الفني رغم التحديات.



وقال سمير، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن المنتخب والجهاز الفني في حاجة ماسة إلى الدعم والمساندة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى وعلى رأسها مشوار كأس العالم.



وأضاف أن منتخب نيجيريا، رغم ما يعانيه من مشكلات داخلية، يمتلك لاعبين قادرين على الفصل بين الضغوط والأزمات داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أن المواجهة المرتقبة بين مصر ونيجيريا ستكون صعبة وقوية وتحتاج إلى تركيز كبير من الفراعنة.



وتابع: "من أجل تطوير الكرة المصرية، يجب الاهتمام بمدربي الناشئين، وللأسف رواتب العاملين في قطاع الناشئين ضئيلة للغاية".