إعلامي: المحكمة الرياضية تلزم الزمالك بدفع مليون و600 ألف دولار

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موقف المحكمة الرياضية مع نادي الزمالك بشأن اللاعب إبراهيما نداي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “المحكمة الرياضية تلزم الزمالك بدفع مليون و600 ألف دولار لصالح إبراهيما نداي”.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قائمة محدثة تضم عددًا من الأندية الأفريقية الخاضعة لعقوبة منع القيد، على خلفية قضايا معلقة تتعلق بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين، ما ترتب عليه إيقاف تلك الأندية عن إبرام صفقات جديدة لحين تسوية أوضاعها القانونية.

وتضم القائمة نادي الزمالك، إلى جانب عدة أندية من مختلف القارات الأفريقية، في مقدمتها شباب بلوزداد الجزائري، ويليتي إف سي وساجرادا إسبيرانسا من أنجولا، وفيزين إف سي الغاني، ونجيزي بلاتينيوم من زيمبابوي، إضافة إلى فيتا كلوب الكونغولي.