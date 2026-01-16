سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

رفض حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني الرد على إعلامي مغربي عقب خسارة الفراعنة الكبار أمام السنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.



وخسر منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن أمام نظيره منتخب السنغال بهدف دوون رد فى نصفي نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 أحرزه ساديو ماني.



ويلتقي مساء غد السبت منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب نيجيريا فى مباراة تحديد المركز الثالث فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.



ووجه أحد الإعلاميين المغاربة سؤالا لـ حسام حسن عقب الخسارة أمام السنغال حول تعليقه فشله على شماعات أخري فى التأهل إلي نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ورد عليه حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني قائلا: لن أرد عليك لإنك تفتقد لباقة الإعلام وسؤالك غير محترم.