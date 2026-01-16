عانينا أمام السنغال وجاهزون لـ نيجيريا.. 10 تصريحات نارية لـ حسام حسن

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن الفراعنة عانى من الإجهاد والإصابات في مباراة السنغال، في مواجهة نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب حالياً ، خاصة، بسبب غياب محمد حمدي وإصابة أحمد فتوح وتغييره بين شوطي المباراة.

وأضاف حسام حسن في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نيجيريا، أنه ⁠راض عن أداء اللاعبين في بطولة أمم أفريقيا ، لكنه حزين بسبب عدم الوصول للنهائي، مبدياً سعادته برد فعل الجماهير المصرية، على مجهودات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا رغم أننا كنا نلعب على البطولة.

وأشار المدير الفني للفراعنة إلى أن مباراة نيجيريا قوية للغاية، حيث كان من المرشحين للقب مثلنا وسنلعب للفوز فقط، مشدداً على أن مصر تمتلك رصيداً كبيراً من ألقاب أمم أفريقيا بسبعة ألقاب ، وسنعمل جاهدين على تحقيق اللقب في السنوات المقبلة.

ووجه العميد الشكر للاعبي منتخب مصر رغم قوة المنافسين، متمنياً زيادة عدد المحترفين في مصر خلال السنوات المقبلة، قائلاً: "نمتلك مواهب كروية لكنها صناعة مصرية، ولكن الاحتراف سيكون هو الأفضل".

ووصف حسام حسن المنتخب السنغالي بأنه من أقوى منتخبات البطولة وأفريقيا، ولعبنا أمامه بقوة، مشدداً على أن لاعبي مصر معتادين على اللعب دائماً تحت أي ضغوط ونركز دائماً للفوز، ويثق في جميع اللاعبين لتحقيق الفوز غداً على نيجيريا.

واختتم العميد تصريحاته بأنه يحترم كل جماهير المنتخبات المشاركة في البطولة، متمنياً التوفيق للمنتخب الوطني في خوض غمار مباريات كأس العالم المقبلة وتشريف الكرة المصرية.

ويواجه منتخبنا الوطني، نيجيريا في السادسة مساء غد في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا.