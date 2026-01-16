قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحد أبطال حرب أكتوبر.. من هو الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية الذي وافته المنية اليوم؟
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو
تريزيجيه يعتذر للشعب المصري: لن نتنازل عن برونزية أمم إفريقيا | فيديو
منارة إسلامية تزين المقطم.. كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم
بعد تصدرها التريند| تعليق لافتة صلي على النبي.. خلال افتتاح المسجد الغربي بني حكم بسمالوط بالمنيا
دُفن في الإسكندرية.. محمد إمام رحل قبل أن يشاهد آخر أعماله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عانينا أمام السنغال وجاهزون لـ نيجيريا.. 10 تصريحات نارية لـ حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن
يسري غازي

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن الفراعنة عانى من الإجهاد والإصابات في مباراة السنغال، في مواجهة نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب حالياً ، خاصة، بسبب غياب محمد حمدي وإصابة أحمد فتوح وتغييره بين شوطي المباراة.

وأضاف حسام حسن في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نيجيريا، أنه ⁠راض عن أداء اللاعبين في بطولة أمم أفريقيا ، لكنه حزين بسبب عدم الوصول للنهائي، مبدياً سعادته برد فعل الجماهير المصرية، على مجهودات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا رغم أننا كنا نلعب على البطولة.

وأشار المدير الفني للفراعنة إلى أن مباراة نيجيريا قوية للغاية، حيث كان من المرشحين للقب مثلنا وسنلعب للفوز فقط، مشدداً على أن مصر تمتلك رصيداً كبيراً من ألقاب أمم أفريقيا بسبعة ألقاب ، وسنعمل جاهدين على تحقيق اللقب في السنوات المقبلة.

ووجه العميد الشكر للاعبي منتخب مصر رغم قوة المنافسين، متمنياً زيادة عدد المحترفين في مصر خلال السنوات المقبلة، قائلاً: "نمتلك مواهب كروية لكنها صناعة مصرية، ولكن الاحتراف سيكون هو الأفضل".

ووصف حسام حسن المنتخب السنغالي بأنه من أقوى منتخبات البطولة وأفريقيا، ولعبنا أمامه بقوة، مشدداً على أن لاعبي مصر معتادين على اللعب دائماً تحت أي ضغوط ونركز دائماً للفوز، ويثق في جميع اللاعبين لتحقيق الفوز غداً على نيجيريا.

واختتم العميد تصريحاته بأنه يحترم كل جماهير المنتخبات المشاركة في البطولة، متمنياً التوفيق للمنتخب الوطني في خوض غمار مباريات كأس العالم المقبلة وتشريف الكرة المصرية.

ويواجه منتخبنا الوطني، نيجيريا في السادسة مساء غد في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا.

حسام حسن منتخب مصر نيجيريا كأس أمم إفريقيا محمد حمدي أحمد فتوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

Seven Dials

Seven Dials يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

ياسمين عبد العزيز ورضوى الشربيني

أختي وضهر لبعض.. رضوى الشربيني تهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

باسم يوسف وحسن الرداد

أحلى صدفة.. حسن الرداد رفقة باسم يوسف في أحدث ظهور

بالصور

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد