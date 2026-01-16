خالد الغندور: مت ضاحكا والناس حولك يبكون

شارك الإعلامي خالد الغندور منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، ولاق تفاعلا من الجمهور.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "كن كما تكن ولا تكن كما يكونون ولا تقل ما تسمع ولا تسمع ما يقولون وكما ولدت باكيا والناس حولك يضحكون مت ضاحكا والناس حولك يبكون".

وعلق الإعلامي خالد الغندور علي عدم تشجيع الجمهور المغربي، مصر في مباراتهم امام بنين وساحل العاج والسنغال.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" تعرفون جيدا حبي للمغرب و المغاربة و تمنياتي لهم بالفوز بكأس الأمم الأفريقية و لكن عندي استفسار لماذا قام الجمهور بتشجيع بنين و ساحل العاج و السنغال ضد مصر و هل ده منطقي و طبيعي ".