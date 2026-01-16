خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

علق الإعلامي خالد الغندور علي عدم تشجيع الجمهور المغربي، مصر في مباراتهم امام بنين وساحل العاج والسنغال.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" تعرفون جيدا حبي للمغرب و المغاربة و تمنياتي لهم بالفوز بكأس الأمم الأفريقية و لكن عندي استفسار لماذا قام الجمهور بتشجيع بنين و ساحل العاج و السنغال ضد مصر و هل ده منطقي و طبيعي ".

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان الفراعنة حجزوا مقعدهم في المربع الذهبي عقب فوز مثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، بينما تأهل المنتخب السنغالي بعد انتصار صعب على مالي بهدف دون رد.