سلوت يستنجد بـ صلاح ويكشف موعد عودته لـ ليفربول| ماذا حدث؟

كشف الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي موعد عودة محمد صلاح نجم الريدز والإنخراط بصفوف الفريق فى المباريات.



قال آرني سلوت في تصريحات صحفية : محمد صلاح سيعود الأسبوع القادم ونحن في محادثات معه.. سيخوض مباراة مهمة مع مصر غدا السبت ثم سيعود إلي انجلترا.



أضاف سلوت: أنا سعيد بعودته لقد كان محمد صلاح لاعبا بالغ الأهمية لهذا النادي ولي شخصيا لذا أنا سعيد بعودته وحتي لو كان لدي 15 مهاجما سأكون ايضا سعيدا بعودته لكن هذا ليس وضعنا الحالي .. سعيد بعودته بعد مباراة مهمة غدا.



ويقود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي منتخب مصر الوطني غدا السبت مباراة قوية أمام نظيره منتخب نيجيريا فى مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.