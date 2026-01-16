قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16-1-2025
طارق السيد: بركات الأقرب إلى قلبي ووالدي تميمة حظي في المباريات
مباراة لا تنسى | كواليس تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقى لأول مرة على حساب الأهلي
الأزهر للفتوى: نتصدى للتشكيك في المعجزات النبوية وحماية الشباب من الشبهات
افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها في كفر الشيخ | صور
إجراء ألماني عاجل يخص جزيرة جرينلاند
بعد افتتاح الرئيس السيسى له.. محافظ القاهرة يؤدى صلاة الجمعة بمسجد العزيز الحكيم
فرحت جدا.. مؤلف كارثة طبيعية عن قرار صرف اللبن المدعم للتوائم
ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة في القانون
أبرز المواجهات.. مصر تسحق نيجيريا بسداسية في كأس الأمم
سلوت: 15 مهاجما لا يغنوني عن محمد صلاح
سلوت يستنجد بـ صلاح ويكشف موعد عودته لـ ليفربول| ماذا حدث؟
رياضة

سلوت يستنجد بـ صلاح ويكشف موعد عودته لـ ليفربول| ماذا حدث؟

سلوت ومحمد صلاح
سلوت ومحمد صلاح
يسري غازي

كشف الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي موعد عودة محمد صلاح نجم الريدز والإنخراط بصفوف الفريق فى المباريات.
 

قال آرني سلوت في تصريحات صحفية : محمد صلاح سيعود الأسبوع القادم ونحن في محادثات معه.. سيخوض مباراة مهمة مع مصر غدا السبت ثم سيعود إلي انجلترا.

أضاف سلوت: أنا سعيد بعودته لقد كان محمد صلاح لاعبا بالغ الأهمية لهذا النادي ولي شخصيا لذا أنا سعيد بعودته وحتي لو كان لدي 15 مهاجما سأكون ايضا سعيدا بعودته لكن هذا ليس وضعنا الحالي .. سعيد بعودته بعد مباراة مهمة غدا.

ويقود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي منتخب مصر الوطني غدا السبت مباراة قوية أمام نظيره منتخب نيجيريا فى مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

محمد صلاح ليفربول أرني سلوت منتخب مصر كأس أمم إفريقيا

