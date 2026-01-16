مصادر باتحاد الكرة: اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي عقب كأس العالم شائعة

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة حقيقة اعتزال محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني اللعب دوليا عقب انتهاء كأس العالم 2026.



وقال المصدر إن الأنباء التى تواترت حول اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد مونديال 2026 غير صحيحة على الإطلاق.

وأفاد بأن اعتزال محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر اللعب دوليا أيضا مجرد مزاعم ولا صحة للأنباء التي أشارت إلى اعتزال ثنائي الفراعنة الكبار بعد المونديال.



وشدد المصدر على أن تركيز نجوم منتخب مصر الوطني فى الوقت الراهن ينصب حول مباراة نيجيريا غدا السبت فى مباراة تحديد المركز الثالث فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.



وأوضح أن محمد صلاح مستمر في معسكر منتخب مصر بالمغرب في كازابلانكا لخوض مباراة نيجيريا غدا السبت لتحديد المركز الثالث في أمم أفريقيا ولم يطلب العودة إلي انجلترا والانخراط مع نادي ليفربول الإنجليزي بعد الخسارة من السنغال في نصف النهائي.



كان الناقد الرياضي عمرو الدردير أكد عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ان محمد صلاح أخبر زملاءه بصفوف منتخب مصر اعتزاله اللعب دوليا عقب كأس العالم 2026.