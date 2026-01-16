المستقبل مفتوح.. الغموض يكتنف مصير محمد صلاح مع ليفربول

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن تطورات جديدة بشأن مصير محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.



أفادت الإذاعة البريطانية أن محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني والريدز مستمر بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي حتى كأس العالم 2026.

وذكرت بي بي سي أن محمد صلاح لاعب يسعى دائمًا للمشاركة الأساسية في المباريات ولا يفضل الجلوس على مقاعد البدلاء، وهو ما يضع تحديات أمام أي انتقال محتمل.



وأضافت يرى البعض أن تجربة السنغالي ساديو ماني زميل محمد صلاح السابق في ليفربول والذي يلعب حاليًا لنادي النصر السعودي ويواصل التألق رغم تقدمه في السن قد تكون مؤشرًا على أن الانتقال إلى الدوري السعودي أو الشرق الأوسط بشكل عام قد يكون خيارًا واقعيًا بالنسبة للاعبين الكبار الذين يسعون لتحديات جديدة خارج أوروبا.



وذكرت أيضا: يبقى المستقبل مفتوحًا أمام محمد صلاح، وسط تكهنات واسعة حول قراره بعد نهاية كأس العالم، وسط رغبة الجماهير في رؤية نجمهم مستمرًا في الملاعب الأوروبية أو تجربة مغامرة جديدة في الشرق الأوسط.