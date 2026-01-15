حسام حسن يدرس إراحة محمد صلاح أمام نيجيريا والقرار في المران الختامي

كشفت مصادر مطلعة أن حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، يدرس بجدية إراحة محمد صلاح في مباراة نيجيريا المقبلة في تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، بعد المجهود البدني الكبير الذي بذله قائد الفراعنة خلال مباراتي كوت ديفوار والسنغال، وما صاحب المواجهتين من ضغوط قوية داخل الملعب.

وبحسب المصادر، فإن الجهاز الفني يضع الحالة البدنية لصلاح في مقدمة أولوياته، في ظل الرغبة في تجنب أي إجهاد إضافي أو مخاطرة بإصابته، خاصة مع توالي المباريات وقوة المنافسين في الأدوار الحاسمة من البطولة.

ومن المنتظر أن يتم حسم القرار النهائي بشأن مشاركة محمد صلاح من عدمها خلال المران الختامي للمنتخب، المقرر إقامته غدًا الجمعة، حيث سيخضع اللاعب لتقييم فني وبدني دقيق قبل اتخاذ القرار المناسب، بما يخدم مصلحة المنتخب في المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا.