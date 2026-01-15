قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية

منتخب مصر
ياسمين تيسير

يستعد منتخب مصر لمواجهة  منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كاس الأمم الافريقية بمدينة الدار البيضاء عقب الخسارة أمام السنغال بهدف نظيف .

كما هزم منتخب نيجيريا أمام المغرب بركلات الترجيح.

وتنطلق مباراة المنتخب ونيجيريا يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة  مساء بتوقيت القاهرة  بالدار البيضاء عقب خسارة المنتخب أمام السنغال.

القنوات الناقلة مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا

تذاع المباراة عبر  قنوات بي إن سبورتس ماكس 1

 يخوض المنتخب مرانه الرئيس غدا الجمعة بالدار البيضاء استعدادا للقاء نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث 

