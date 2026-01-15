ساديو ماني : تعاملنا مع محمد صلاح بحذر حتي لا يعاقبنا

أكد ساديو ماني نجم السنغال أن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب واحد من أفضل لاعبي العالم

وأضاف ساديو ماني في تصريحات صحفية أن منتخب السنغال كان حذرا أمس أمام منتخب مصر قائلا: “كان يجب أن نكون حذرين في التعامل معه حتى لا يُعاقبنا”

وتابع: اتمني التوفيق لمنتخب مصر في المباريات المقبلة.

كان المنتخب قد تعرض للهزيمة امام السنغال امس بهدف نظيف في نصف نهائي كأس الامم الافريقية

وضمن منتنخب مصر حصد 2.5 مليون دولار بعدما وصل للدور نصف النهائي

وجاءت جوائز الاتحاد الأفريقي المرصودة للبطولة كما يلي:-

- البطل (10 ملايين دولار)

- الوصيف (4 مليون دولار)

- الخروج من نصف النهائي (2.5 مليون دولار)

- الخروج من ربع النهائي (1.3 مليون دولار)

- الخروج من ثمن النهائي (800 ألف دولار)

- حصد المركز الثالث بالمجموعة ووداع المسابقة (700 ألف دولار)

المركز الرابع في المجموعة (500 ألف دولار)