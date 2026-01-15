عقب اعتزاله دوليا ... ساديو ماني قصه نجاح وتالق في القارة السمراء

منذ 14 عامًا بالتمام والكمال، ظهر شاب سنغالي يُدعى ساديو ماني لأول مرة في عالم الاحتراف مع نادي ميتز الفرنسي، وكان عمره حينها 19 عامًا فقط!

لم تكن تتخيل القاره السمراء انها تشهد ميلاد واحد من أبرز لاعبي العقد الأخير

انجازات ساديو ماني

وشارك ماني في 614 مباراة على مستوى الأندية

واحرز 249 هدفًا

وساهم في 126 تمريرة حاسمة

كما خاض 122 مباراة دولية مع منتخب السنغال (51 هدفًا + 28 تمريرة حاسمة)

وتوج بالعديد من الألقاب وهي :

• دوري أبطال أوروبا

• كأس الأمم الإفريقية

• الدوري الإنجليزي الممتاز

• كأس السوبر الأوروبي

• الدوري الألماني

• كأس العالم للأندية

• كأس كاراباو

• كأس الاتحاد الإنجليزي

• كاس السوبر الألماني

• الدوري النمساوي مرتين

• كأس النمسا١